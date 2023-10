Isis Valverde dança de biquíni e encanta seguidores: 'Mulher mais sexy do Brasil'

A atriz Isis Valverde, de 36 anos, encantou seus seguidores ao publicar um vídeo em seu Instagram no último domingo (8). Nas imagens, Isis exibiu sua beleza usando um biquíni preto e uma canga, dançando ao ritmo da música "Felicidade", uma composição dos renomados Vinícius de Moraes e Tom Jobim, na voz de Aidita Martinez.

Na legenda do vídeo, Isis Valverde expressou de forma simples: "Felicidade sim". Nos comentários do post, os seguidores encheram a atriz de elogios, a chamando de "gata", "linda" e "perfeita". Além disso, ela recebeu o título de "a mulher mais sexy do Brasil".

A atriz iniciou sua carreira aos 19 anos na TV Globo, ganhando destaque como a enigmática Ana do Véu em "Sinhá Moça" (2006). Além disso, conquistou o público em "Beleza Pura" (2008), "Ti Ti Ti" (2010), "Avenida Brasil" (2012), "O Canto da Sereia" (2013), "A Força do Querer" (2017) e outras produções na dramaturgia televisiva.