Ladrão rouba celular, descobre que namorado da vítima é abusivo e expõe agressões com fotos e prints

Após ter o celular furtado, em Minas Gerais, uma jovem teve revelada a situação que mantinha em segredo: ela era vítima de violência física do namorado Kelvin Machulek.

Isso porque o assaltante decidiu publicar nas redes sociais as imagens da jovem com hematomas e as conversas que mantinha com o namorado agressor.

Em algumas das converas, a jovem diz que tem medo do namorado. A coisa ficou séria quando as imagens divulgadas mostraram que ela sofria agressões de Kelvin Machulek.

No instagram da jovem, foram postadas as fotos dela machucada e prints onde ela brigava com Kelvin. "Eu tenho medo da sua agressão, devido às coisas que tu já fez". Logo, o suposto agressor rebate as acusações. "Então acha outro que tu não tenha medo. Porr*, eu sou amoroso pra cara***. Paciente pra cara***, preocupado pra cara***".

Pouco depois, a mãe de Laura apareceu para se pronunciar sobre o ocorrido e explicou que as imagens se tratam de prints editados: "O celular da Laura foi roubado. Não é ela. Tudo o que postaram é mentira. Não mandem mensagens no WhatsApp dela ou qualquer Instagram dela. Quem puder ajudar a compartilhar, denunciar e bloquear o perfil, ela agradece. Isso é muito grave".