Naiara Azevedo revela mesada irrisória paga pelo ex-marido e comenta agressões

Naiara Azevedo quebrou o silêncio, após denunciar o ex-marido, Raphael Cabral, por pelo menos seis crimes. Em entrevista ao "Fantástico", a voz do hit "50 reais" revelou ganhava mil reais de mesada do então companheiro e empresário, e complementou ao explicar que não tinha acesso às suas próprias contas bancárias.

Segundo a cantora, os dois primeiros anos da sua carreira, em 2016, 2017, foram seus maiores faturamentos. "Eram R$ 4 milhões, R$ 5 milhões, R$ 7 milhões por mês. Sabe quanto ele (Raphael) me dava por mês? Mil reais. E quando eu dizia: 'Preciso de um cartão, preciso de dinheiro'. Sabe o que era falado para mim? 'Mas você quer dinheiro para que? Você tem tudo. As roupas que você usa, o projeto paga. Sua casa, estamos pagando. Seu carro, estamos pagando. Sua despensa está cheia. Mil reais não dá para você viver?' Eu não tenho acesso a nada, nunca tive acesso a nada", confessou.

O "Fantástico" também teve acesso ao faturamento da artista em 2023 em uma das empresas: R$ 17 milhões. As advogadas conseguiram cancelar uma procuração que dava ao ex-marido da cantora plenos direitos para movimentar uma conta bancária. Dias antes dela recuperar o acesso, houve um saque de R$ 205 mil.

No "Fantástico" também foram exibidas imagens de um vídeo feito por Naiara e o momento em que Raphael dá um tapa no telefone. "Eu vou gravar o que você faz, o que você fala. Porque toda vez você fala que eu sou louca. Agora gravando você, eu quero que você se assista e você me fala se eu sou louca", disse Naiara no momento do vídeo. Imagens de hematomas da artista foram anexados ao processo, que está sob segredo de Justiça.

Naiara Azevedo e Raphael Cabral ficaram juntos por dez anos e eram casados com comunhão parcial de bens. Segundo a ex-BBB, o término se deu depois de agressões sofridas.