Naiara Azevedo lança 'Tenta Me Esquecer', nova faixa do álbum 'Plural'

Naiara Azevedo transmite poder e sucesso na nova música “Tenta Me Esquecer”. A cantora dá continuidade aos lançamentos das canções do álbum “Plural”, com a faixa para lá de especial que fica disponível nas plataformas de áudio a partir desta quinta-feira (9), às 21h, e seu videoclipe a partir das 10h, no Youtube no dia seguinte.

Com uma letra de sofrência e muito sentimento, a música retrata a dor em se deparar com casais felizes após um término recente e, consequentemente, lembrar daquela pessoa: “Só vou sair da sua mente quando o sol apagar”. Tudo encaixado com um ritmo dançante e uma batida agitada, marcas registradas da paranaense. O single foi composto por Junior Lobo, Bonnyek e Theo Rodrigues.

“Os dois últimos singles foram um sucesso de lançamento e não param de crescer nas plataformas. Cada parte e cada momento desse álbum significa muito pra mim, então é tudo muito gratificante. Espero que vocês curtam a nova faixa, acho que muita gente vai se identificar”, compartilha Naiara.

O lançamento vem na sequência de “Emocional Abalado”, feat com o MC Ryan SP, e “Palhaça” ao lado de Ana Castela, hits que já contam com mais de 85 milhões de streams nas plataformas de áudio e alcançaram o Top 200 Brasil do Spotify dentro das maiores playlists do país.

O projeto "Plural" foi gravado em Goiânia no final do ano passado e conta com a produção de Blener Maycom, direção executiva de Rafael Cabral e direção de vídeo de Will Santos do Terra Produções. Além das três faixas citadas, a produçãoconta com faixas inéditas, sendo elas: “O Poder Que Cê Tem”, “Vítima Da Rua”, “Covardias Digitais”, “Esquiva”, com a participação da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, “Chorou Igual Criança”, “Namorar Não Vou”, “Bateu na Cama Errada”.