Naiara Azevedo resgata deboche de Paula do BBB 23 e dispara: “Lei do Retorno”

Em mais uma terça-feira de despedidas no Big Brother Brasil 2023, a eliminada da vez foi a paraense Paula Freitas, com 72,5% dos votos. A ex-sister enfrentou um paredão quádruplo com Bruno Gaga (23,68%), Mc Guimê (2,07%) e Amanda (1,75%)

Quem gostou de ver a eliminação da biomédica foi a cantora Naiara Azevedo. Em uma postagem no Twitter, a voz da música “50 reais” relembrou quando ex-casa de vidro Paula debochou de sua eliminação do programa na edição de 2022. “Toma aqui teus 50 reais e vaza dessa casa, Naiara!!!” publicou Paula em seu Twitter.

“Que coincidência, a gata falou para eu vazar na terceira semana. E não é que ela também vazou na quarta, eu tô é boba com a lei do retorno”, escreveu a cantora.

Naiara Azevedo participou do BBB 22 como convidada, os chamados “camarotes”. Eliminada com 57,77% dos votos do público, ela enfrentou o primeiro paredão exclusivo de camarotes ao lado dos atores Douglas Silva (38,96%) e Arthur Aguiar (3,27%)

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)