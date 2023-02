BBB 23: planta, venenoso, próximo eliminado e mais; veja o que Paula acha de quem fica no jogo

A paraense Paula Freitas, do BBB 23, foi a eliminada de terça-feira (14) do reality, com rejeição de 72,5%. Após sair da casa, a morena participou do programa “Bate Papo BBB”, onde escolheu brothers que se encaixariam nos perfis de planta, biscoiteiro, favorito do público, venenoso, fofoqueiro, quem beijaria, quem não ganha e quem quer que seja eliminado. Veja a visão de Paula sobre o jogo.

Planta: Cezar Black.

“Achava muito que era a Marvvila, mas a Marvvila é incrível e tem um posicionamento surreal… Essa menina não tem nada de planta. Eu vou ficar com Cezar Black, porque ele acha que ele é uma ‘coisona’, e vou usar a palavra que o Ricardo usou no Jogo da Discórdia, ‘apagado’. Então, para mim, ele é planta”, disse a biomédica às apresentadoras Vivian Amorim e Patrícia Ramos.

Biscoiteiro: Larissa.

“Biscoiteiro? Acho que Lari é biscoiteira”, opinou a sister.

Favorito do público: Fred Desimpedidos.

“Quem você acha que é o favorito do público aqui fora?”, perguntou a apresentadora Patrícia. “Muito difícil, mas, nesse momento, eu arriscaria dizer Fredinho. Fred Desimpedidos”, chutou Paula.

Venenoso: Fred Nicácio.

“Quem é o mais venenoso?”, continuou Patrícia. Depois de dar um riso debochado, Paula opina: “Fred Nicácio, eu acho. Fred Nicácio aí é loucura”.

Fofoqueiro: Ricardo “Alface”.

“O mais fofoqueiro é o Alface. É uma delícia fofocar com o Alface”, disse a paraense.

Quem beijaria: Ricardo "Alface".

“Quem você beijaria na casa?”, perguntou Ramos. “Alface”, retrucou Paula. “Ué mulher, mas agora você vem falar isso?”, disse a personalidade. “Não, mas eu acho que tudo tem um tempo”, afirmou Paula..

Quem não ganha e quem quer que seja o próximo eliminado: Cristian.

“Diante do cenário que eu estou, com certeza, é o Cristian”, finalizou Paula.