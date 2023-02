BBB 23: Paula acredita que eliminação foi motivada por proximidade com Cristian

Com 72,5 % dos votos, Paula deixa o BBB 23 hoje, 14. Os números mostram a maior rejeição desta edição.

Este é a quarta eliminação e só Pipoca deixou o programa.

Para o Paredão com a paraense, MC Guimê, Amanda e Bruno Gaga foram computados 34.376.565 votos no Gshow. Durante a exibição do programa ao vivo, os números foram de 212 mil votos por minuto.

Ao deixar a casa, Paula não chorou. No palco, ela fez uma análise rápida do que motivou a sua eliminação. A biomédica disse acreditar ter sido motivada por ter se aliado a Cristian.

"Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça de motivo para você ter saído?", questiona Tadeu Schmidt.

"O primeiro motivo eu acho que foi o Cristian, foi uma faca de dois gumes. Eu fiz pelo meu coração, eu acho que essa deve ser a razão, mas também vou descobrir agora", disse Paula. "Mas eu acho que foi querer ajudar enquanto tinham outras pessoas querendo me estender a mão e eu optei por ajudá-lo e acabei ferindo e machucando outras pessoas", completa.

Tadeu pergunta sobre as reações que ela teve ao descobrir o jogo duplo de Cristian. "A minha vontade era ter pegado o Cristian... Enfim, mas foi o jeito de eu colocar pra fora. Era como eu repetia: agressão é expulsão. Eu não poderia ter feito nada com ele. Mas é como, por exemplo, a Key fala que talvez pode ter sido VT mas não foi, ele tirou a pior parte de mim. Porque eu sai de Jacundá dizendo não quero ser traída e foi assim que eu me senti, mas foi assim que meus colegas que estavam ali se sentiram, né?", finaliza.

Após o fim do ao vivo, Tadeu postou uma foto ao lado da paraense em seu perfil no Instagram