BBB22: Naiara Azevedo é a terceira eliminada com 57% dos votos

O jogou acabou para a cantora Naiara Azevedo, que foi eliminada com 57% dos votos do público. A sister foi a terceira eliminada do programa, a primeira do camarote, após enfrentar uma berlinda acirrada com Douglas Silva e Arthur Aguiar.

Emparedada por uma consequência da prova do líder, Naiara não aceitou muito bem com o fato de ter ido para a berlinda na quinta-feira. Diferente da primeira ida ao paredão, onde pediu para sair, a sertaneja ficou bastante magoada e chegou a chorar sozinha no jardim.