Como assistir novela turca grátis no Youtube com legenda em português? Confira o tutorial

Encontrar uma novela turca em português não é tarefa fácil para os fãs das dizis. Acontece que algumas novelas turcas possuem canais no YouTube em que os episódios são disponibilizados pelas próprias produtoras totalmente grátis. Por conta disso, aprenda colocar legenda em português nos episódios da novela turca que deseja assistir.

As instruções de como colocar legenda em português nas novelas turcas do YouTube servem tanto para o computador quanto para o aplicativo de celular, já que a plataforma utiliza Inteligência Artificial (IA) para legendas os vídeos que estão disponíveis.

VEJA MAIS

Para servir de exemplo, utilizaremos a novela turca "Eşref Rüya". Apesar de todo o sucesso que está fazendo na Turquia, ela não está disponível em nenhuma plataforma de streaming brasileira. Mesmo assim, é possível acompanhá-la no YouTube.

Passo a passo para assistir novela turca grátis no YouTube com legenda em português

1. Acesse o YouTube para assistir novela turca

No navegador da sua preferência, acesso o site oficial do YouTube

Passo 1: Acesse o site do YouTube no navegador (Reprodução)

2. Digite o nome da novela turca que quer assistir

Na barra de "Pesquisar", digite a novela turca que deseja assistir. Neste caso, vamos assistir à novela turca "Eşref Rüya".

Passo 2: Digite o nome da novela turca que quer assistir. Neste caso, digite "Eşref Rüya" (Reprodução)

3. Acesse o canal da novela turca

Quando os resultados da pesquisa no YouTube aparecerem, procure o canal da novela turca. Clique para acessar o canal da dizi.

Passo 3: Acesso o canal da novela turca no YouTube (Reprodução)

4. Selecione o episódio da novela turca

Depois de entrar no canal da novela turca, procure pelo episódio que deseja assistir. Clique para começar a reproduzir o vídeo do episódio da novela turca.

Passo 4: Dentro do canal da novela turca, escolha o episódio que você quer assistir (Reprodução)

5. Identifique e selecione o botão "Detalhes" no vídeo da novela turca

Já com o vídeo aberto no YouTube, uma barra de ação irá aparecer na parte inferior do vídeo. Lá, é onde fica o tempo de reprodução e alguns botões, como "Reproduzir", "Volume", "Legendas/legendas ocultas", "Detalhes" e outros.

O importante é o ícone "Detalhes", que fica no canto inferior direito do vídeo. Ele é uma engrenagem. A sua aparência é semelhante a uma "roda dentada" ou uma pedivela. Clique neste botão.

Passo 5: Com o vídeo aberto, selecione o botão "Detalhes" no vídeo da novela turca (Reprodução)

6. Selecione o ícone "Detalhes" no vídeo da novela turca

Quando clicar no ícone "Detalhes", aparecerá um quadro com outros seis botões. Neste momento, o que interessa é a terceira opção, "Legendas/CC". Selecione esta opção.

Passo 6: Selecione a terceira opção, "Legendas/CC" (Reprodução)

7. Selecione "Legendas/CC" no vídeo da novela turca

Depois de selecionar a opção "Legendas/CC", aparecerá um novo quadro. "Desativo", "Turco" e "Turco (gerada automaticamente)".

Selecione qualquer uma das opções, desde que não seja "Desativado".

Passo 7: Selecione a opção "Turco" ou "Turco (gerada automaticamente)"

8. Coloque legendas em português no episódio de novela turca

Após selecionar "Turco" ou "Turco (gerada automaticamente)", uma nova opção estará disponível, "Traduzir automaticamente".

Selecione a opção "Traduzir automaticamente" e procure "Português".

A lista está em ordem alfabética. Então, para quem não lembra, a letra "p" vem depois da letra "o".

Passo 8: Uma nova opção irá aparecer, "Traduzir automaticamente". Selecione ela e procure por "Português" (Reprodução)

Pronto, agora é só assistir ao episódio da novela turca com legenda em português.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)