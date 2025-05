Como começar a assistir novela turca? Conheça alguns títulos recomendados para iniciantes

As novelas turcas são uma verdadeira febre na indústria do entretenimento. Nas plataformas de streaming brasileiras, elas estão ganhando cada vez mais espaço, enquanto já conquistaram os corações de milhares de fãs. As dizis são produções que contam uma parte da cultura da Turquia. Saiba como começar a acompanhar essas novelas, que são para todos os gostos e diversos públicos.

Com tramas envolventes, os enredos das histórias podem conter amores de tirar o fôlego, onde o casal não pode ficar junto por algum motivo. Ou podem ser leves e relaxantes, para quem quer acompanhar uma boa comédia. O público que gosta de ação e aventura também tem seu espaço nas novelas turcas. Assim como quem quer conhecer um pouco mais da história da Turquia, pode acompanhar uma série de época.

Entre as indicações está "Você é a Minha Pátria", também conhecida pelo nome original "Vatanım Sensin". Com um dos atores mais conhecidos da Turquia, ela é estrelada por Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pinar Deniz, Celile Toyon Uysal e Kubilay Aka. A dizi é ambientada num período histórico de formação do país, enquanto ainda se chamava Império Otomano. Veja outras dicas!

Confira cinco novelas turcas para iniciantes:

1. Novela turca "O Preço da Paixão" ("Siyah Beyaz Aşk)

Sinopse: Uma médica chamada Asli Çinar (Birce Akalay) dedicou sua vida para se tornar uma profissional brilhante que salva vidas. Por obra do destino, um homem entra na vida dela de forma inesperada. O choque de realidade deles é inevitável, já que Ferhat Aslan (Ibrahim Celikkol) é frio e sombrio. Mas um dia, ele precisará de ajuda médica e esse será o início de uma história em que pessoas diferentes vão precisar aprender a conviver, ainda que forçadamente.

Elenco: Ibrahim Celikkol e Birce Akalay

Número de episódios: 32

Onde assistir: Dailymotion e YouTube

2. Novela turca "Amor Sem Fim" ("Kara Sevda")

Sinopse: Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal (Burak Özçivit) se apaixonam quando ainda são muito jovens. Porém, a diferença de classes sociais é uma barreira muito grande para que eles possam viver um relacionamento tranquilo. O dinheiro acaba separando os dois, apesar deles tentarem viver amor proibido. Anos mais tarde, um acidente fará com que eles se aproximem novamente.

Elenco: Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Kaan Urgancıoğlu, Neşe Baykent e Zeyno Eracar

Número de episódios: 114

Onde assistir: Max

3. Novela turca "Terra Amarga" ("Bir Zamanlar Çukurova")

Sinopse: Yilmaz (Ugur Günes) e Züleyha (Hilal Altınbilek) formam um casal apaixonado na Turquia de 1970 e o desejo deles é poderem viver em paz e construir uma família no local onde moram Por conta do irmão ter "entregue" ela como pagamento de uma dívida, que começou uma confusão, os dois vão precisar fugir e começar uma nova vida bem longe de casa. No novo local, eles vão ter que enfrentar muitos problemas e até mentir dizendo que são irmãos para não serem pegos. Yilmaz chega a ser preso e Züleyha precisa esconder o seu verdadeiro amor.

Elenco: Ugur Günes, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Vahide Perçin e İbrahim Çelikkol

Número de episódios: 113

Onde assistir: Globoplay

4. Novela turca "Infiltrado" ("Içerde")

Sinopse: Esta novela turca é baseada no filme hollywoodiano "Os Infiltrados". Sarp (Çağatay Ulusoy) e Umut Yılmaz (Aras Bulut Iynemli) são irmãos que cresceram separados e atualmente estão em lados opostos da lei. O pai deles é um assassino da máfia turca. Quando o líder da máfia é preso, ele sequestra Umut como garantia de que não será traído. Celal Duman (Çetin Tekindor) é quem criará o menino de três anos e ensinará tudo a ele. Enquanto isso, seu irmão se culpa pelo que aconteceu, acreditando que ele morreu. Mas o destino vai fazer eles se encontrarem mais uma vez.

Elenco: Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral e Damla Colbay

Número de episódios: 39

Onde assistir: Dailymotion

5. Novela turca "Você é a Minha Pátria" ("Vatanım Sensin")

Sinopse: A novela que conta parte da história da Turquia é ambientada nos últimos anos do Império Otomano e a Guerra da Independência da Turquia. Cevdet (Halit Ergenç) é um coronel com bastante experiência em batalhas e reconhecido como uma patriota. Por questões políticas, ele se separa da sua família, enquanto esposa é salva pelo melhor amigo dele. Enquanto isso, os dois filhos são criados sem a participação do coronel. Diante da inevitável polarização de ideias numa guerra, o público descobre como Cevdet e os seus familiares vão se comportar.

Elenco: Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pinar Deniz, Celile Toyon Uysal e Kubilay Aka

Número de episódios: 59

Onde assistir: YouTube

