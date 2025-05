Conheça cinco novelas turcas sobre traição

Assim como nas novelas brasileiras, as traições também fazem parte das histórias das novelas turcas. Pensando nos "relacionamentos abertos de um lado só", O Liberal selecionou cinco dizis sobre o tema.

Uma das indicações gerou polêmica em diversos países, principalmente aqueles com tradição muçulmana. Uma coisa em comum das dizis desta lista são os amores envolventes e avassaladores, além das paixões que não são possíveis de serem controladas que acabam em traição.

Dentre os destaques, está a novela turca "Ezel", que conta a história de um ex-militar que foi traído algumas vezes. Sua esposa o traía enquanto ele estava em missão. Ao retornar, o amigo dele o culpou por um crime que ele não cometeu. Depois que ele é preso, planeja na sua vingança contra todos que lhe fizeram mal. Por um golpe do destino, ele consegue sair da prisão.

O elenco da novela turca é formado por İsmail Filiz, Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer e Tuncel Kurtiz. A direção é por conta de Uluç Bayraktar, diretor da série turca "El Turco". O roteiro é assinado por Kerem Deren, um dos roteiristas da dizi de sucesso.

Confira quatro novelas turcas sobre traição:

1. Novela turca "Amor Proibido" ("'Ask-ı Memnu")

Sinopse: Uma jovem que culpa a própria mãe pela morte do pai costuma visitar o túmulo do falecido com frequência. Durante uma dessas visitas, ela conhece um viúvo milionário e logo começam um relacionamento. Pouco tempo depois, eles se casam e ela vai morar com ele, os filhos do homem e um sobrinho. Durante a convivência, ela e o sobrinho do marido começam uma paixão intensa e irresistível.

Elenco: Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem e Kıvanç Tatlıtuğ.

Gênero: Drama

Número de episódios: 167

Onde assistir: Cplay.Live

2. Novela turca "Iludida" ("Sadakatsiz")

Sinopse: Asya (Cansu Dere) é uma médica bem-sucedida na vida profissional e na pessoal. Mesmo assim, ela começa a desconfiar que o seu marido, Volkan (Caner Cindoruk), possa ter uma amante. Depois que ela encontra um fio de cabelo no cachecol dele, tudo muda no relacionamento. Assim inicia uma jornada de vingança e desconfiança.

Elenco: Cansu Dere, Caner Cindoruk e Melis Sezen

Gênero: Drama

Número de episódios: 149

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

3. Novela turca "Ezel"

Sinopse: Ömer Uçar (İsmail Filiz) foi traído por todas as pessoas que amava. Quando retornou do serviço às forças armadas, descobre que sua namorada Eyşan (Cansu Dere) estava tendo um caso. Um amigo o acusou de um crime que ele não cometeu. Preso, só consegue sair da prisão devido a um incêndio, quando acreditam que ele morreu. Depois de escapar, ele se torna Ezel e esse será o início do plano de vingança dele.

Elenco: İsmail Filiz, Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer e Tuncel Kurtiz

Gênero: Ação e Drama

Número de episódios: 71

Onde assistir: YouTube e Dailymotion

4. Novela turca "Força de Mulher"

Sinopse: Bahar (Özge Özpirinçci) é uma mulher que perde o marido num acidente trágico, tendo que criar os dois filhos sozinha, já que não conta com uma rede de apoio. Assim, ela vai precisar batalhar com todas as forças para que não falte nada para os filhos e eles possam ter uma vida confortável. Por conta disso, ela vai trabalhar em dois empregos, além de ter que cuidar da casa. Enquanto tenta sobreviver, ela ainda tem que lidar com o luto, o que a fará revisitar traumas do passado e descobrir segredos

escondidos sobre as circunstâncias da morte dele. Talvez alguém próximo a ela esteja envolvido na tragédia.

Elenco: Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yildirimlar, Seray Kaya, Kubra Suzgun, Ali Semi Sefil, Feyyaz Duman, Serif Erol, Gökçe Eyüboglu, Elcin Afacan e Gülsah Aydin

Gênero: Drama

Número de episódios: 242

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

5. Novela turca "Coração Ferido" ("Kalp Yarası")

Sinopse: Ferit (Gökhan Alkan) está prestes a se casar com o seu grande amor de infância. As coisas mudam quando a jovem Hande (Merve Çağıran) é flagrada traindo o filho de uma das famílias mais tradicionais e poderosas da região. Por conta da traição, ele vai para Istambul em busca de uma nova vida. Lá, ele vai conhecer outra jovem que poderá mudar o rumo de tudo.

Elenco: Gökhan Alkan, Merve Çağıran, Yağmur Tanrısevsin, Toprak Can Adıgüzel

Gênero: Drama

Número de episódios: 32

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)