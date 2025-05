Milton Nascimento compartilha detalhes de sua viagem de motorhome pelos EUA

Milton Nascimento, o Bituca, está em viagem pelos Estados Unidos, de motorhome, veículo que funciona como uma "casa móvel". Em publicações feitas na redes sociais, ele mostrou alguns dos pontos visitados, como o Parque Nacional dos Arcos, em Utah.

Na legenda, lia-se: "Seguimos pela estrada por aqui! Partimos de Phoenix, Arizona, já passamos por Sedona, Williams, Page, e agora estamos em Moab, Utah. Amanhã passaremos o dia na estrada até Jackson, no Wyoming."

Milton está acompanhado do filho, Augusto Nascimento. O passeio de Bituca começou no dia 8 de maio, segundo outra postagem do Instagram.

Em outras fotos, ele mostrou seu último destino da viagem: "Depois de muitas horas e mais de 2,5 mil quilômetros rodados, estamos curtindo o nosso último destino: o Wyoming."

"Passamos pelo parque Grand Teton, e agora estamos explorando o parque Yellowstone. Quem aí me daria essa caroninha pela estrada?", brincou, na legenda.

Bituca também passou pelo famoso Grand Canyon, desfiladeiro localizado no Arizona, muito visitado por turistas de diversas partes do mundo, além do Horseshoe Bend, destino turístico que fica perto da cidade de Page, também no Arizona.