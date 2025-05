Conheça nove novelas turcas mais acessadas nos streamings brasileiros (parte 2)

Nesta segunda parte da lista, tem outras cinco novelas turcas mais acessadas nas plataformas de streaming brasileiras. Os títulos podem ser comuns para os noveleiros de plantão, mas sem dúvida são sucesso e agradam quem está procurando por uma história leve e divertida.

Com novos episódios disponíveis na segunda temporada, a novela turca "O Canto do Passáro" não podia faltar nesta lista. Estrelada por Afra Saraçoglu, Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir e Gülçin Santırcıoğlu, a história é sobre uma família tradicional de uma cidade que é controlada pelo patriarca. Pensando no futuro do seu neto mimado e com fama de inconsequente, ela resolve arranjar uma noiva para o rapaz. De família humilde, a jovem acaba aceitando, sem saber que isso mudaria a vida de todos os envolvidos.

VEJA MAIS

A direção é de Burcu Alptekin. Ela dirigiu as séries turcas "Uma Nova Mulher" e "O Último Guardião". Além disso, ela foi assistente de direção na novela turca "Século Magnífico". O roteiro da dizi "O Canto do Pássaro" é assinado por Gülseren Budayicioglu e Mehmet Baris Günger.

Confira cinco novelas turcas mais acessadas nos streamings brasileiros

5. Novela turca "Sr. Errado" ("Bay Yanlis")

Sinopse: Uma mulher acreditava no amor para a vida toda. As coisas mudam quando Ezgi (Özge Gürel) descobre que o seu namorando tem uma amante. Essa é só mais uma decepção amorosa para a conta dela. Mesmo assim, ela está determinada a encontrar o amor de verdade, ainda que já não acredite que ele exista. Por conta disso, Ezgi passa a receber conselhos amorosos do seu vizinho, Özgür (Can Yaman). Só que para ajudá-la, ele pede que ela seja a namorada dele por uma noite. Desse fingimento algum sentimento pode surgir.

Elenco: Can Yaman, Özge Gürel e Gürgen Öz

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 43

Onde assistir: Globoplay

6. Novela turca "Mãe" (Anne)

Sinopse: Uma professora substituta planeja passar pouco tempo numa escola. Os planos mudam quando ela sabe da história de uma de suas alunas. Zeynep Güneş (Cansu Dere) tenta fazer de tudo para proteger Melek (Beren Gökyıldız), uma menina de 7 anos. Depois que o pai da garota morreu, ela sobre maus-tratos da família. Diante desse cenário, Zeynep decide começar uma nova vida com Melek bem longe dali.

Elenco: Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Gonca Vuslateri, Berkay Ateş e Can Nergis

Gênero: Drama

Número de episódios: 85

Onde assistir: Globoplay

7. Novela turca "Será Isso Amor?" ("Sen Çal Kapımı")

Sinopse: Uma mulher perdeu os pais quando ainda era jovem. Por conta disso, Eda Yildis (Hande Erçel) resolveu focar na sua carreira. Atualmente, ela estudada na faculdade de arquitetura por conta de uma bolsa. Serkan Bolat (Kerem Bursin) surge na sua vida e tudo parece sair dos trilhos. Ele propõe que eles finjam ser um casal apaixonado. Ela aceita, já que também tem interesse nesse falso amor. No início, os dois se odeiam por conta das personalidades diferentes. Com o tempo, parece que esse ódio não terá fim.

Elenco: Hande Erçel, Kerem Bursin e Evrim Doğan

Gênero: Comédia

Número de episódios: 161

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

8. Novela turca "O Canto do Pássaro" ("Yalı Çapkını")

Sinopse: O patriarca de uma das famílias mais tradicionais de uma cidade está preocupado como o seu neto leva a vida. Ferit (Mert Ramazan Demir) é um rico e mimado que não tem responsabilidade com nada. Por conta disso, Halis Aga (Çetin Tekindor), seu avô, acredita que a solução é uma casamento arranjado. A noiva é de uma família respeitável e humilde da cidade natal de Halis. A vida de todos mudam, inclusive de Seyran Korhan (Afra Saraçoglu), por conta de segredos e traições.

Elenco: Afra Saraçoglu, Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir e Gülçin Santırcıoğlu

Gênero: Drama

Número de episódios: 183

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

9. Novela turca "Armadilha do Amor" ("Love Trap" / "Afili Aşk")

Sinopse: Ayse (Burcu Özberk) é uma jovem que não quer que a sua vida seja controlada pelos seus irmãos. Depois de bolar um plano perfeito, ela decide fingir estar namorando um empresário de sucesso chamado Kerem (Çağlar Ertuğrul). Tudo pode ficar difícil, porque ele é um mulherengo, então será preciso muito esforço para realmente fisgar o rapaz.

Elenco: Caglar Ertugrul, Burcu Özberk, Benian Dönmez, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Ugur Uzunel

Gênero: Comédia

Número de episódios: 45

Onde assistir: Globoplay



(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)