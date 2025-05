Conheça nove novelas turcas mais acessadas nos streamings brasileiros (parte 1)

O sucesso das novelas turcas no Brasil é inegável. Algumas dizis são mais buscadas do que outras nas diversas plataformas de streaming brasileiras que disponibilizam o conteúdo. Talvez todo mundo que já procurou uma produção turca para assistir já tenha se deparado com um desses títulos. Mesmo assim, vale a pena conferir a lista de novelas turcas mais acessadas.

Nesta primeira parte da lista está a novela turca "Iludida", também conhecida pelo nome original "Sadakatsiz". Ela é estrelada por Cansu Dere, Caner Cindoruk e Melis Sezen. A história é sobre uma médica que passa a desconfiar do marido. Certo dia, ela encontra uma prova que será a chave para desenrolar toda a trama.

A sua vida, que parecia ser bem-sucedida, passa por uma reviravolta e ela terá que administrar toda a situação. O enredo é baseado na série britânica "Doctor Foster". O roteiro da dizi é assinado por Mike Bartlett, Merve Girgin e Dilara Pamuk. A direção é por conta de Neslihan Yesilyurt, Levent Turkan e Benal Tairi.

1. Novela turca "Terra Amarga"

Sinopse: Dois jovens sempre se amaram. Um dos seus sonhos era poder viver o amor perto da família e dos amigos, mesmo com todos os problemas. Certo dia, eles precisam fugir do lugar onde moram por causa de uma confusão. Em busca de uma vida melhor, o destino deles parece ter apenas desafios. Eles vão ter que fingir ser irmãos para poderem ficar próximos. Enquanto isso, eles vão testar os limites do amor.

Elenco: Ugur Günes, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış e Vahide Perçin

Gênero: Drama

Número de episódios: 113

Onde assistir: Globoplay

2. Novela turca "Hercai: Amor e Vingança"

Sinopse: Miran (Akın Akınözü) é um homem que guarda mágoa. O seu objetivo de vida é acabar com a família Şadoğlu, que ele entende ser responsável pela morte dos seus pais. Com foco no seu plano, ele vai arruinar os Şadoğlu se envolvendo com a neta de Nasuh (Macit Sonkan), o patriarca. Miran acaba abandonando Reyyan (Ebru Şahin) no dia seguinte ao casamento deles. Ele só não contava que já estava realmente apaixonado por ela.

Elenco: Akin Akınözü, Ebru Sahin, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer e Gülçin Hatihan

Gênero: Drama

Número de episódios: 144

Onde assistir: Globoplay

3. Novela turca "Jogos do Destino" ("Baht Oyunu")

Sinopse: Ada Tözün (Cemre Baysel) está determina a não cair na maldição que assombra as mulheres da sua família. No caso, todas as Tözün ficam viúvas quando não se casam com o primeiro amor. Quando Ada vai se casar com o primeiro homem por quem se apaixonou, ela é largada no altar. Aceitando um destino infeliz, será que ela conseguirá driblar a maldição?

Elenco: Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, Idris Nebi Taşkan, Hande Subaşı e Funda Ilhan

Gênero: Comédia

Número de episódios: 58

Onde assistir: Globoplay

4. Novela turca "Iludida" ("Sadakatsiz")

Sinopse: Asya (Cansu Dere) é uma médica bem-sucedida na vida profissional e na pessoa. Mesmo assim, ela começa a desconfiar que o seu marido, Volkan (Caner Cindoruk), possa ter uma amante. Depois que ela encontra um fio de cabelo no cachecol dele, tudo muda no relacionamento. Assim inicia uma jornada de vingança e desconfiança.

Elenco: Cansu Dere, Caner Cindoruk e Melis Sezen

Gênero: Drama

Número de episódios: 149

Onde assistir: Max



