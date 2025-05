Conheça três novelas turcas com İbrahim Çelikkol, ator de 'O Preço da Paixão'

İbrahim Çelikkol é um ator turco que está fazendo sucesso na novela turca "O Preço da Paixão", também é conhecida pelo nome original 'Siyah Beyaz Ask' ou 'Amor em Preto e Branco'. Antes de fazer sucesso nas novelas turcas, ele chegou a jogar basquetebol pela seleção sub-20 da Turquia.

Atualmente, com 43 anos, ele já fez algumas novelas turcas de sucesso. Dentre as indicações está a novela turca "Terra Amarga", que também é conhecida pelo nome original "Bir Zamanlar Çukurova" e "Bitter Lands". O seriado conta a história da jornada de um casal apaixonado que luta para ficar junto, apesar de todas as dificuldades impostas pela vida. Mesmo assim, eles não param de buscar paz e tranquilidade, mas são sensações que eles não terão ao longo da trama.

O elenco principal da dizi é formado por Ugur Günes, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış e Vahide Perçin. Eles são dirigidos por Faruk Teber e Murat Saraçoğlu, enquanto o roteiro é assinado por Yıldız Tunç, Su Ersöz e Derem Çıray.

Confira três novelas turcas com o ator İbrahim Çelikkol

1. Novela turca "Terra Amarga" ("Bir Zamanlar Çukurova")

Sinopse: Yilmaz (Ugur Günes) e Züleyha (Hilal Altınbilek) formam um casal apaixonado na Turquia de 1970, em que o desejo deles é poderem viver em paz e construir uma família no local em que moram Por conta de o irmão ter "entregado" ela como pagamento de uma dívida e ter iniciado uma confusão, os dois vão precisar fugir e começar uma nova vida bem longe de casa. No novo local, eles vão ter que enfrentar muitos problemas e até mentir dizendo que são irmãos para não serem pegos. Yilmaz chega a ser preso e Züleyha precisa esconder o seu verdadeiro amor.

Elenco: Ugur Günes, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Vahide Perçin e İbrahim Çelikkol

Número de episódios: 113

Onde assistir: Globoplay

2. Novela turca "Meu Lar, Meu Destino" ("Doğduğun Ev Kaderindir")

A novela turca "Meu Lar, Meu Destino" ("Doğduğun Ev Kaderindir") está disponível no Dailymotion e no YouTube (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem não tem vida fácil desde a infância. Zeynep (Demet Özdemir) teve que aprender a lidar com problema logo cedo. Com um pai alcoólatra, uma mãe doente e um irmão que morreu por falta de tratamento médico, ela vê as coisas mudarem quando uma família rica resolve adotá-la. Depois de um tempo, ela se apaixona por um homem dos sonhos, além dela ter se tornado numa mulher inteligente, educada e bonita. Certo dia, sua mãe biológica resolve tê-la de volta.

Elenco: Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Zuhal Gencer e Senan Kara

Número de episódios: 138

Onde assistir: Max

3. Novela turca "O Preço da Paixão" ("Siyah Beyaz Ask")

Sinopse: Uma médica chamada Asli Çinar (Birce Akalay) dedicou a sua vida para se tornar uma médica brilhante que salva vidas. Por obra do destino, um homem entra na sua vida de forma inesperada. O choque de realidade deles é inevitável, já que Ferhat Aslan (Ibrahim Celikkol) é frio e sombrio. Certo dia, ele precisará de ajuda médica e esse é o início de uma história em que pessoas diferentes vão precisar aprender a conviver, ainda que forçadamente.

Elenco: Ibrahim Celikkol e Birce Akalay

Número de episódios: 32

Onde assistir: Dailymotion e YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)