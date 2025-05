Conheça três novelas turcas com finais felizes para curtir no Dailymotion

Procurando uma novela turca com a certeza de que o final será feliz? As dizis são conhecidas por terem um enredo pesado, às vezes, e por abordarem alguns assuntos polêmicos como temática. Mas as produções turcas também são espaço de felicidade e leveza para encher o coração de amor e renovar as esperanças que um dia a metade da laranja vai ser encontrada.

Dentre as indicações está a novela turca "Dolunay". A dizi é estrelada por Can Yaman e Özge Gürel, que formaram um casal dentro e fora das telinhas. A história é sobre um amor inesperado, em que eles não sabiam a real identidade um do outro. Por conta da convivência e das personalidades diferentes, eles vão ter que aprender a se relacionar para fazer o amor dar certo.

A direção é por conta de Çağrı Bayrak. O roteiro é assinado por Ayşen Günsu Teker , Fikret Bekler e Elif Özsüt, roteiristas da novela turca "Será Isso Amor?".

Confira três novelas turcas com finais felizes no Dailymotion:

1. Novela turca "Aroma de Morango" (Çilek Kokusu)

A novela turca "Aroma de Morango" está disponível no Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: Asli (Demet Özdemir) é mulher batalhadora, que luta para ganhar a vida e gosta muito do trabalho, mas acaba tendo um episódio infeliz, em que a vida dela vai mudar para sempre. Ela se envolve num acidente de carro e por conta disso o bolo que ela estava levando acaba sendo destruído. Por causa desse episódio, ela é demitida do emprego. Apesar disso, a vida reservava um amor inesperado, mas ela não vai ser tão saudável assim, já que Burak (Yusuf Çim) tem uma personalidade diferente da sua.

Elenco: Demet Özdemir Asli, Yusuf Çim, Anil Çelik, Ekin Mert Daymaz e Gözde Kaya.

Episódios: 23

Onde assistir: Dailymotion

2. Novela turca "O Noivo Perfeito" (Şahane Damat)

A novela turca "O Noivo Perfeito" está disponível no Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem teme ser pega na mentira pela sua família que mora na Alemanha. Melike (Burcu Özberk) conta para eles que tem um relacionamento com Mehmet (Ali Ersan Duru), noivo da sua chefe. Além disso, guarda alguns segredos sobre o seu trabalho e onde mora. Quando eles vão para Istambul, a jovem resolve embarcar em mais mentiras, chantageando Mehmet. Ele acaba aceitando, já que ela sabe a verdade sobre o seu verdadeiro relacionamento.

Elenco: Burcu Özberk, Ali Ersan Duru, Nükhet Duru e Ebru Nil Aydin

Episódios: 8

Onde assistir: Dailymotion

3. Novela turca "Dolunay"

A novela turca "Dolunay" é estrelada por Can Yaman e Özge Gürel (Divulgação)

Sinopse: Nazli (Özge Gürel) é uma jovem cozinheira em busca de ganhar experiência profissional. Por conta disso, ela aceita tralhar na casa de um homem que acreditar se tratar de um idoso. Na verdade, Ferit (Can Yaman) é um jovem empresário rico e extremamente organizado, que adora controlar tudo. Ele pensa ter contratado uma idosa. Quando eles se encontram, um misto de sentimentos toma conta dos dois.

Elenco: Can Yaman e Özge Gürel

Episódios: 26

Onde assistir: Dailymotion

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)