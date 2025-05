Verdadeiros tesouros! Conheça três novelas turcas escondidas no Cplay

Procurando novelas turcas escondidas? As opções para encontrar novelas turcas dubladas e legendadas em português são inúmeras. A plataforma Cplay é uma alternativa para assistir as dizis mais comentadas. Nela, algumas produções turcas estão disponíveis grátis.

Dentre as indicações está uma das novelas turcas mais famosas internacionalmente. "Mil e Uma Noites" ("Binbir Gece") conta a história de uma mãe que ficou viúva e tem que enfrentar muitos desafios para conseguir dinheiro suficiente para pagar o tratamento do filho, que está com leucemia. Sem apoio da família, ela terá que aceitar um acordo com o chefe.

A dizi é estrelada por Bergüzar Korel, Halit Ergenç e Efe Çınar. A direção é de Kudret Sabancı. O roteiro é assinado por Yıldız Tunç, Murat Lütfü, Mehmet Bilal e Ethem Yekta.

Confira três novelas turcas escondidas no Cplay:

1. Novela turca "Mil e Uma Noites" ("Binbir Gece")

Novela turca "Mil e Uma Noites" está disponível no Cplay (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher fica viúva e com uma criança de cinco anos para cuidar. Acontece que ele é portador de leucemia e precisa realizar um tratamento para cuidar da saúde. Sherazade (Bergüzar Korel) não tem a quantia necessária e o seu sogro ainda diz que não vai pagar nada. Por conta disso, ela precisa pedir ajuda para o chefe, que aceita, mas com uma condição. Os dois vão ter que passar uma noite juntos.

Elenco: Bergüzar Korel, Halit Ergenç e Efe Çınar.

Episódios: 164

Onde assistir: Cplay.live

2. Novela turca "O Amor não Entende Palavras" ("Aşk Laftan Anlamaz")

A novela turca "O Amor não Entende Palavras" está disponível no Cplay (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem (Hande Erçel) teve uma criação rígida e humilde com pais rigorosos. A mulher que veio do interior vive uma relação de amor e ódio com o chefe. Apesar de inicialmente eles não se gostarem, com o tempo o amor vai prevalecer. Só que ela terá que enfrentar alguns segredos para que tudo possa dar certo.

Elenco: Hande Erçel e Burak Deniz

Episódios: 151

Onde assistir: Cplay.live

3. Novela turca "Amor Proibido"

A novela turca "Amor Proibido" está disponível no Cplay (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem culpa a própria mãe pela morte do pai. Ela costuma visitar o túmulo do falecido pai com frequência. Durante uma dessas visitas, ela conhece um viúvo milionário e logo começam um relacionamento. Pouco tempo depois, eles se casam e ela vai morar com ele. Lá, ele vive com os filhos e um sobrinho. Durante a convivência, ela e o sobrinho do marido começam uma paixão intensa e irresistível.

Elenco: Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem e Kıvanç Tatlıtuğ.

Episódios: 167

Onde assistir: Cplay.live



(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)