Novela turca ‘Dolunay’: saiba qual é a história e onde assistir

Sendo a perfeita combinação de comédia e romance, a novela "Dolunay" (em português, Lua Cheia) conquistou o coração do público turco com sua história envolvente e uma abordagem única sobre o verdadeiro significado de família.

O enredo da telenovela turca também fez sucesso e conquistou fãs ao redor do mundo. Parte do sucesso se deve ao seu elenco, que conta com Can Yaman e Özge Gürel como protagonistas.

A direção da trama é de Çağrı Bayrak. A produção foi exibida originalmente em 2017, na Turquia, pela StarTV.

Confira mais detalhes sobre a história abaixo:

Qual a história de “Dolunay”?

A trama da novela gira em torno de Nazlı, uma talentosa estudante de culinária, que está em busca de um trabalho para juntar dinheiro e realizar seu sonho de abrir seu próprio restaurante. É então que ela é contratada como chef particular por Ferit Aslan, um empresário rico e muito disciplinado.

Uma história de amor nasce entre os personagens de personalidades opostas quando, após uma noite de bebedeira, Nazlı acorda na cama de Ferit e exige explicações.

Quantos capítulos tem “Dolunay”?

A trama tem 26 episódios, com cerca de duas horas de duração cada um.

A novela "Dolunay" conquistou o coração do público turco com sua história envolvente (Foto: Divulgação/IMDB)

Quantas temporadas tem “Dolunay”?

A novela turca tem uma temporada.

Qual a classificação de "Dolunay"?

A dizi é classificada para ser assistida por maiores de 10 anos.

Onde assistir à série “Dolunay”?

Exibida originalmente no canal Star TV, a série ainda não se encontra disponível em qualquer plataforma de streaming no Brasil. No entanto, ela pode ser assistida completa, com legenda em português feita por fãs, através do DailyMotion.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)