O Dia das Mães é celebrado no segundo domingo de maio no Brasil. Esta é uma boa oportunidade para assistir uma novela turca acompanhado da mãe. Mas é bem capaz dela conhecer algumas e ter algumas sugestões. Assim como outras séries, as dizis também mães inesquecíveis. Por isso, conheça quatro novelas turcas para entrar no clima do Dia das Mães.

Dentre as indicações desta lista está a novela turca "Mãe", estrelada por Beren Gökyıldız, Cansu Dere, Gonca Vuslateri e Berkay Ateş. A direção é por conta de Merve Aytekin. O roteiro é assinado por Berfu Ergenekon e Merve Gür. A história é baseada no dorama "Mother".

O enredo é sobre uma professora substituta que vai fazer de tudo para dar uma boa vida para uma de suas alunas. Ela ficou sabendo que a garota de sete anos está sofrendo maus tratos da família. Por conta disso, ela não medirá esforços para que a menina volte a ser feliz.

Confira quatro novelas turcas para entrar no clima do Dia das Mães:

1. Novela turca "Mãe" ("Anne"/"Mother")

Sinopse: A novela turca é focada na jovem professora substituta Zeynep Güneş (Cansu Dere) e Melek (Beren Gökyıldız), uma menina de 7 anos que tem passado por momentos muito difíceis apesar da pouca idade. Depois que o pai dela morreu, a mãe (Gonca Vuslateri) acaba descontando toda a tristeza e amargura que sente pela vida na criança. Além disso, ela acaba passando a conviver com um padastro violento e que a humilha constantemente. Sabendo da realidade da criança, a professora não pensará duas vezes em sequestrá-la para dar uma vida melhor a ela e se tornar a nova mãe dela. Esse será o início de uma relação cheia de afeto e preenchimento das lacunas que a falta

de amor da família trazem.

Elenco: Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Gonca Vuslateri, Berkay Ateş e Can Nergis

Número de episódios: 85

Gênero: Drama

Onde assistir: Globoplay

2. Novela turca "Meu Lar, Meu Destino" ("Doğduğun Ev Kaderindir")

A novela turca "Meu Lar, Meu Destinho" está disponível na Max (antiga HBO Max) (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem não tem vida fácil desde a infância. Zeynep (Demet Özdemir) teve que aprender a lidar com problema logo cedo. Com um pai alcoólatra, uma mãe doente e um irmão que morreu por falta de tratamento médico, ela vê as coisas mudarem quando uma família rica resolve adotá-la. Depois de um tempo, ela se apaixona por um homem dos sonhos, além dela ter se tornado numa mulher inteligente, educada e bonita. Certo dia, sua mãe biológica resolve tê-la de volta.

Elenco: Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Engin Hepileri, Zuhal Gencer, Senan Kara e Fatih Koyunoglu.

Número de episódios: 138

Gênero: Drama

Onde assistir: Max (antiga HBOMax)

3. Novela turca "Força de Mulher" (Kadın)

Sinopse: Bahar (Özge Özpirinçci) é uma mulher que perde o marido num acidente trágico, então terá que criar os dois filhos sozinha, já que não conta com uma rede de apoio. Assim, ela vai precisar batalhar com todas as forças para não faltar nada para os filhos e eles possam ter uma vida confortável. Por conta disso, ela vai trabalhar em dois empregos, além de ter que cuidar da casa. Enquanto tenta sobreviver, ela ainda tem que lidar com o luto, o que a fará revisitar traumas do passado e descobrir segredos

escondidos sobre as circunstâncias da morte dele. Talvez alguém próximo a ela esteja envolvido na tragédia.

Elenco: Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yildirimlar, Seray Kaya, Kubra Suzgun, Ali Semi Sefil, Feyyaz Duman, Serif Erol, Gökçe Eyüboglu, Elcin Afacan e Gülsah Aydin.

Número de episódios: 240

Gênero: Drama

Onde assistir: Max (antiga HBOMax)

4. Novela turca "Farah: A Garota da Limpeza" ("Adım Farah")

Sinopse: Farah Ersadi (Demet Özdemir) é uma iraniana que saiu fugida do seu país e tinha como destino a França. Ela descobriu que estava grávida e foi para Istambul, na Turquia. Com medo de ser achada e mandada de volta, ela tenta se esconder e trabalhar como faxineira. Depois que o tempo passa, a criança nasce e ela descobre que o filho, Kerimşah (Rastin Paknahad), tem uma doença rara, em que o sistema imunológico dele é bastante debilitado, o que faz com que ele fique doente com frequência. Enquanto tentar juntar dinheiro para o tratamento para que ele tenha uma vida saudável e eles possam ir para a França, os planos mudam mais uma vez depois que Farah é testemunha de um assassinato cometido pela máfia local, então Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) se aproxima de Farah para tentar resolver a situação.

Elenco: Demet Özdemir e Engin Akyürek.

Número de episódios: 88

Gênero: Drama

Onde assistir: Cplay.Live

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)