El Turco: conheça a lenda italiana real que inspirou a série de Can Yaman no Globoplay

Se você é fã de séries turcas e do ator Can Yaman, o Globoplay trouxe uma novidade imperdível: El Turco, produção de época repleta de ação, aventura e romance. O que poucos sabem é que a trama não é apenas ficção—ela se baseia em uma lenda real do norte da Itália, chamada "La Turchia". Mas qual é a história por trás dessa lenda que atravessou séculos e inspirou a nova série? Descubra a seguir!

A lenda de La Turchia: O soldado otomano que virou herói na Itália

A vila de Moena, na província de Trento, guarda uma história fascinante. Segundo a tradição local, após a fracassada tentativa do Império Otomano de conquistar Viena, em 1683, um soldado janízaro ferido encontrou refúgio na pequena cidade italiana.

Os moradores o apelidaram de "Il Turco" (O Turco) e, ao longo do tempo, ele se estabeleceu no local, casando-se com uma moradora e conquistando a confiança da comunidade. Com sua influência, ajudou os habitantes a resistirem à opressão dos senhores feudais, tornando-se um símbolo de bravura e justiça.

Moena e o Festival "La Turchia": Tradição que se mantém viva

Até hoje, a história do janízaro otomano é celebrada em Moena. Todos os anos, entre os dias 19 e 21 de agosto, a cidade realiza o festival "La Turchia", um evento que homenageia essa fusão cultural. Durante a festividade, os moradores se vestem com trajes típicos otomanos, promovem desfiles e apresentações musicais, recriando a influência turca na região.

A ligação com essa lenda é tão forte que Moena é conhecida pelos próprios habitantes como "La Turchia". No centro da cidade, uma estátua do soldado otomano eterniza sua história e simboliza a amizade entre as culturas italiana e turca.

Onde assistir El Turco?

A série El Turco, estrelada por Can Yaman, já está disponível exclusivamente no Globoplay. Inspirada na lenda de Moena, a produção promete emocionar os fãs com uma mistura envolvente de ação, drama e romance. Mas, nesta quarta-feira (26/03), o primeiro episódio vai passar na TV Globo.