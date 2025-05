VÍDEO: protagonistas tomam açaí em novela turca e surpreendem fãs

As novelas turcas estão conquistando cada vez mais espaço no coração dos brasileiros. E uma das produções de maior sucesso no país surpreendeu o público ao trazer um ingrediente bem familiar, especialmente para os paraenses. Em uma das cenas da novela "O Canto do Pássaro" (Yalı Çapkını), exibida na Max e na Amazon Prime Video, os protagonistas Ferit (Mert Ramazan Demir) e Seyran (Afra Saraçoglu) aparecem saboreando açaí durante o café da manhã.

A cena aparece no episódio 21 da primeira temporada e marca um momento de aproximação entre o casal. Ferit decide levar Seyran para uma refeição especial. Ao fazer o pedido, surpreende: "Nós vamos querer duas tigelas de açaí", diz o personagem ao garçom. Em seguida, comenta: "Esse é meu momento favorito". Na trama, Seyran, que nunca havia provado açaí, revela ter gostado da experiência.

O Canto do Pássaro é um romance que gira em torno da poderosa família Korhan, uma das mais influentes de Gaziantep. A história começa quando o patriarca Halis Aga decide arranjar o casamento do neto Ferit com uma jovem de origem humilde, Seyran, na tentativa de colocá-lo nos trilhos. A relação entre os dois, inicialmente forçada, vai se transformando aos poucos.

Atualmente em sua segunda temporada, a série turca é estrelada por Afra Saraçoglu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor e Gülçin Santırcıoğlu.

Confira a cena com o açaí: