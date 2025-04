Conheça quatro novelas turcas curtas disponíveis em português nos streamings

As novelas turcas costumam ter muitos episódios, além da longa duração de cada um. Algumas dizis chegam a ter mais de 300 capítulos. Há quem goste desse acompanhar uma história que se desenvolve por um longo período, mas também tem os fãs de uma história curta para conseguir maratonar de uma vez só.

Pensando nisso, separamos uma lista com algumas novelas turcas curtas. Dentre as indicações está a dizi "Nefes Nefese", estrelada por Melisa Senolsun, Nik Xhelilaj, Uğur Yücel e Şükrü Özyıldız, que conta a história de uma jovem que larga tudo para encontrar a mãe que nunca conheceu. Apesar de todo o perigo, ela não medirá esforços, chegando a entrar num casamento arranjado para conseguir o que planejou.

A direção da novela é por conta de Aydin Bulut ("A Força do Amor"), Ugur Yücel ("Fatma") e Ulas Cihan Simsek. O roteiro é assinado por Selin Tunç, Mahir Ünsal Eris, Serenay Gürmen ("O Segredo do Templo"), Talat Karagöz e Atasay Koç ("Século Magnífico").

Confira quatro novelas turcas curtas disponíveis em português nos streamings

1. Novela Turca "Promessa do Paraíso" (Arayis)

A novela turca "Promessa do Paraíso" está disponível na Disney+ (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher não consegue se adaptar à vida urbana e, por conta disso, acaba adoecendo. Além disso, Nisan (Asli Enver) é uma mulher infeliz e sozinha. Apesar da agonia, ela está tentando reencontrar uma amiga que sumiu sem deixar nenhuma pista concreta. Enquanto está na busca, ela encontra uma seita misteriosa, que promete mudar sua vida, então a convence de participar de algumas reuniões. Tudo isso é conduzido pelo também misterioso Tufan (Mehmet Günsür).

Elenco: Aslı Enver, Mehmet Günsür, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu e İpek Türktan.

Episódios: 6

Onde assistir: Disney+

2. Novela Turca "Nefes Nefese"

A novela turca "Nefes Nefese" está disponível Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem chamada Rüya (Melisa Şenolsun) vive com o seu pai em Berlim, na Alemanha. Certo dia, ela fica sabendo que a sua mãe está viva e está na Síria. Por conta disso, ela precisa de um casamento falso com Boran (Nik Xhelilaj). Sem pensar duas vezes, ela fará de tudo para conseguir falar com a mãe, que nunca chegou a conhecer, ainda que tenha que viver experiências difíceis e perigosas. Ela só não contava que o caminho dela cruzaria com a de um homem, Yusuf (Şükrü Özyıldız), com quem realmente iria se apaixonar.

Elenco: Melisa Senolsun, Nik Xhelilaj, Uğur Yücel e Şükrü Özyıldız.

Episódios: 10

Onde assistir: Dailymotion

3. Novela Turca "O Famoso Alfaiate"

Novela Turca "O Famoso Alfaiate" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Um jovem tem o mesmo talento do avô, que era um famoso alfaiate em Istambul. Depois que o senhor morre, Peyami (Çağatay Ulusoy) tem que continuar o negócio herdado. O que ele não sabia é a sua vida estava para mudar por conta dos segredos que vão precisar ser levados para o túmulo. Além de saber sobre o passado do seu avô, ele começa a viver uma situação que não pode ser revelada para ninguém. Depois que começou a cuidar da loja do avô, ele é procurado pela noiva do melhor amigo, pois ele é a pessoa certa para fazer o vestido de casamento dela. Esvet (Şifanur Gül) e Peyami vão ter que viver uma relação nada convencional e em segredo, apesar dos dois estarem acostumados com uma vida de exposição e holofotes.

Elenco: Çağatay Ulusoy, Salih Bademci e Şifanur Gül

Episódios: 23

Onde assistir: Netflix

4. Novela Turca "A Rainha" (Kraliçe)

A novela turca "A Rainha" está disponível no Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: Um dos jogadores de basquete mais famosos do país tem um relacionamento estável com a sua esposa, Deniz (Burcu Özberk). Apesar de aparentarem ter uma vida dos sonhos, por viverem um amor tranquilo e terem uma carreira estrelada, tudo muda quando Ates (Gökhan Alkan) acaba se envolvendo em um escândalo. Além disso, Deniz tem que enfrentar diversos desafios pessoais, como a morte do pai. Enquanto isso, seu esposo tenta provar a sua inocência para retomar o seu casamento.

Elenco: Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Sekerci e Özgün Karaman.

Episódios: 11

Onde assistir: Dailymotion

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)