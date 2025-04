Conheça cinco novelas turcas dubladas em português escondidas no YouTube

Achar novelas turcas em português é um desafio que os fãs das dizis enfrentam constantemente. Elas costumam estar escondidas com outros nomes, diferentes dos títulos originais. Mas com uma busca apurada, elas podem ser encontradas em diversas plataformas, como o caso do YouTube.

Dentre as indicações está a novela turca "A Noiva de Istambul", que conta sobre uma história de amor entre um casal que terá que enfrentar diversas barreiras para ser feliz. Apesar de se tratar de um empresário rico e poderoso, ele terá que contestar a autoridade da própria mãe que desaprova o seu relacionamento com uma cantora famosa da Turquia.

Confira cinco novelas turcas dubladas em português escondidas no YouTube: 1. Novela turca "Safir: Uma História de Amor Escondido" Novela turca "Safir" (Foto: Divulgação/ATV) Sinopse: Uma das famílias mais influentes da Capadócia volta a se reunir depois que o filho mais velho retorno dos Estados Unidos. Os Gülsoys são do tipo de família que já enfrentou diversas situações ao longo do tempo e o destino ainda reserva algumas outras ainda mais complicadas em que o amor e os laços familiares serão testados. Ateş foi embora da Turquia após a perda do pai e a tentativa do avô se torna uma figura paterna, porém autoritário. Ele voltou por conta da sua mãe, que está doente, então terá que assumir os negócios da família. O irmão, Yaman, está prestes a se casa com o seu amor de infância, em que o romance deles ainda é escondido, já que ela é da família dos empregos dos Gülsoys. Além do amor, a história conta com paixões avassaladoras, traições, vingança e uma pitada de violência.

Nome original: Safir

Gênero: Drama

Elenco: İlhan Şen, Özge Yağız e Burak Berkay Akgül.

Onde assistir: YouTube.

2. Novela turca "Amor Estelar"/ "Armadilhas do Amor"

A novela turca "Armadilhas do Amor", estrelada por Burcu Özberk e Çağlar Ertuğrul, está disponível no YouTube (Reprodução)

Sinopse: Ayse (Burcu Özberk) é uma jovem que não quer que a sua vida seja controlada pelos seus irmãos. Depois de bolar um plano perfeito, ela decide fingir estar namorando um empresário de sucesso, chamado Kerem (Çağlar Ertuğrul). Só que ele é um mulherengo, então será preciso muito esforço para realmente fisgar o rapaz.

Nome original: "Afili Aşk"

Gênero: Comédia

Elenco: Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul e Beril Pozam.

Onde assistir: YouTube.

3. Novela turca "Amor e Honra"

A novela turca "Amor e Honra" está disponível no YouTube (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem chamada Yasemin (Melis Sezen) passou parte da infância num orfanato ao lado do seu irmão mais novo, Murat (Kerim Tuna Kara). Depois, ela teve que sair do local e construir a vida com muita determinação para que a situação melhorasse. Assim, ela se forma em Direito e passa a trabalhar numa empresa de eventos. Tudo isso para que pudesse ter o irmão ao lado e custear uma cirurgia que ele precisa. Enquanto tenta seguir com o planejado, ela conhece Cem (Burak Sevinç), um empresário bem-sucedido, em que eles logo iniciam um relacionamento intenso.

Nome original: Leke

Gênero: Drama

Elenco: Melis Sezen, Burak Sevinç, Mehmet Bozdoğan e Tolga Güleç.

4. Novela turca "A Sonhadora"/"Pássaro Madrugador"

Novela Turca "A Sonhadora" está disponível no Globoplay (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem tem que enfrentar a pressão dos pais para ela se casar com um vizinho num casamento arranjado. Para que ela possa escapar desse destino infeliz, ela precisa deixar de lado o sonho de ser escritora para conseguir um emprego estável e que possa dar um futuro seguro para ela. Assim, Sanem (Demet Özdemir) arruma um emprego numa agência de publicidade. Ela só não contava que esse seria o início de uma mudança completa de planos em sua vida. Lá, ela vai conhecer Can (Can Yaman), herdeiro da empresa e que não gosta muito de estar dentro de um escritório resolvendo burocracias.

Nome original: Erkenci Kuş

Gênero: Comédia.

Elenco: Can Yaman e Demet Özdemir.

Onde assistir: YouTube.

5. Novela turca "A Noiva de Istambul"

A novela turca "A Noiva de Istambul" está disponível no YouTube (Divulgação)

Sinopse: Faruk Boran (Özcan Deniz) é um empresário rico, famoso e de uma família muito poderosa na Turquia, só que o seu novo amor traz novas tensões à família. O amor inesperado entre ele e a cantora Sureyya (Aslı Enver) enfrenta muitos problemas, principalmente por conta da mãe de Faruk, Esma Boran (Ipek Bilgin), que não aceita o relacionamento dos dois.

Nome original: İstanbullu Gelin

Gênero: Drama

Elenco: Özcan Deniz e Aslı Enver.

Onde assistir: YouTube.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)