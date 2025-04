Conheça a novela turca 'A Força do Amor'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "A Força do Amor", também conhecida pelo título original "Sevdam Alabora", conta a história de uma jovem que encontra o amor, mas precisa fugir de casa, porque sua família, que é muito rica e poderosa, não aceita que ela se envolva com alguém como o seu amado.

O elenco da dizi é formado por Kadir Dogulu, Elçin Sangu, Mustafa Avkiran, Gökçe Yanardağ e Ilker Kizmaz. O roteiro da história é assinado por Eylem Canpolat ("Dinheiro Sujo e Amor") e Sema Ergenekon ("Yargi: Segredos de Família"). Eles são dirigidos por Aydin Bulut, que também dirigiu a novela turca "Nefes Nefese", disponível no Dailymotion.

A novela turca "A Força do Amor" tem como protagonista "Zeynep" (Elçin Sangu) (Reprodução)

Confira os detalhes da novela turca "A Força do Amor"

Trailer da novela turca "A Força do Amor"

Sinopse da novela turca "A Força do Amor"

Zeynep (Elçin Sangu) é uma jovem que faz parte de uma família rica e tradicional da Turquia. Todos conhecem e respeitam a família da Anatólia, região banhada pelo Mar Negro ao norte e ao sul pelo Mar Mediterrâneo. Certo dia, a jovem se apaixona por um homem chamado Gökhan (Kadir Dogulu), mas os seus familiares não aceitam o relacionamento deles. Por conta disso, os dois resolvem fugir para conseguir viver o amor.

A novela turca "A Força do Amor" está disponível no YouTube (Reprodução)

Com o passar do tempo, a família dela precisa lidar com alguns problemas. Enquanto isso, alguns segredos que eles tentavam manter longe de todos, acabam sendo revelados.

Qual o gênero da novela turca "A Força do Amor"?

A dizi é classificada como Romance.

Quanto episódios tem a novela turca "A Força do Amor"?

A produção turca conta com 4 episódios. Mas algumas plataformas têm 12 episódios disponíveis.

Qual o elenco da novela turca "A Força do Amor"?

Kadir Dogulu e Elçin Sangu fazem parte do elenco principal da novela.

A atriz Elçin Sangu interpreta "Zeynep" na novela turca "A Força do Amor" (Reprodução / Instagram @elcinsangu)

O ator Kadir Dogulu interpreta "Gökhan" na novela turca "A Força do Amor" (Reprodução / Instagram @kadirdogulu)

Onde assistir à novela turca "A Força do Amor"?

A novela está disponível no YouTube.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)