'Século Magnífico': Conheça a novela turca que causou polêmica e manifestações na Turquia

A novela turca "Século Magnífico", também conhecida pelo nome original "Muhteşem Yüzyıl" e pelo título em inglês "Magnificent Century", é estrelada por Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık e Burak Özçivit.

Alvo de críticas pela ala conservadora do país, a dizi retrata a vida do sultão Solimão (Suleiman), o Magnífico, figura histórica e um dos símbolos nacionais da Turquia. A novela de época transporta os fãs para o tempo do Império Otomano e aborda as relações amorosas e políticas do líder da nação.

O roteiro da dizi é assinado por Meral Okay. Enquanto viva, a artista e escritora participou do Partido Socialista dos Trabalhadores da Turquia (TIP) e foi porta-voz de um sindicato no seu país. Além dela, Yılmaz Şahin também escreveu a história de "Muhteşem Yüzyıl" e da novela turca "Ramo". A direção é por conta de Yağmur Taylan, Durul Taylan, Mert Baykal e Yağız Alp Akaydın ("Um Milagre").

A novela turca "Século Magnífico" está disponível no YouTube (Reprodução)

Qual a polêmica da novela turca "Século Magnífico"?

As novelas turcas costumam se alvos de críticas e até de algumas intervenções por parte do governo do país. Mesmo assim, milhões de telespectadores se reúnem para apreciar as tramas que se desenrolam em vários capítulos.

No caso da dizi "Século Magnífico", Suleiman, o Legislador (como é conhecido na Turquia), chegou ao trono em 1526 aos 26 anos. O seu reinado durou quase meio século e ele foi responsável por duplicar os territórios do Império Otomano. Acontece que a série retrata a vida dentro do palácio, principalmente, as intrigas do harém. Além disso, Roxelana, grande amor de Suleiman, é uma das protagonistas da novela.

Ela era uma pessoa escravizada na Ucrânia e foi entregue como presente ao sultão. Chegando na Turquia, foi batizada como "Hürrem". Aos poucos, ela consegue ascender tanto no coração de Suleiman quanto dentro da dinâmica política do palácio.

A dizi retrata Roxelana como uma mulher fria e calculista, que chegou a influenciar o sultão a matar pessoas de confiança e até mesmo os próprios filhos para que Selim II, filho dos dois, pudesse chegar na linha de sucessão do império.

A Turquia tem como presidente Recep Tayyip Erdoğan, que está no cargo desde 2014. Ele é um político de direita que coleciona algumas intervenções nas produções turcas. No caso, a ministra da Família e Assuntos da Mulher Aliye Kavaf criticou: "Estamos falando de um império cujos domínios se estenderam por três continentes durante 600 anos. O sultão Suleiman é apresentado como alguém fraco por mulheres e álcool. O harém é refletido com uma visão oriental. Não é correto mostrar assim os otomanos".

Além disso, o Conselho Superior de Rádio e Televisão da Turquia (RTUK) emitiu uma advertência à rede "Show TV", emissora da novela.

As manifestações contra a novela tinham frases como: "Nossos valores não são respeitados", "O harém é mostrado como um bordel" e "O sultão é mostrado como um viciado em sexo".

Alguns colunistas da Turquia criticaram a dizi: "Não entendemos ainda se trata-se do século magnífico ou do século erótico".

Segundo informações do portal Terra, fontes que trabalharam na dizi explicaram que a história foi baseada em documentos oficiais da época que têm relatos mais precisos sobre o modo de vida dos tempos de Suleiman.

Confira os detalhes da novela turca "Século Magnífico":

Trailer da novela turca "Século Magnífico"

Sinopse da novela turca "Século Magnífico"

A história retrata a vida do sultão Suleiman (Halit Ergenç), o Magnífico, e da sua esposa Roxelana (Meryem Uzerli e Vahide Perçin), que era uma jovem escravizada que se tornou sultana.

Ele vive até o ano de 1566, na "Batalha de Szigetvár". Enquanto vivo, o harém dele é repleto de intrigas, rivalidades e lutas por poder. Suleman expande o Império Otomano e Roxelana consegue conquistar ainda mais influência dentro da corte, se mostrando uma mulher inteligência e articulada.

Qual o elenco da novela turca "Século Magnífico"?

O elenco principal da novela é formado por Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık e Burak Özçivit.

O ator Halit Ergenç interpreta o "sultão Salomão" na novela turca "Século Magnífico" (Reprodução / Instagram @halitergencresmi)

A atriz Meryem Uzerli interpreta "Roxelana" na novela turca "Século Magnífico" (Reprodução / Instagram @meryemuzerlimeryem)

Quantos episódios tem a novela turca "Século Magnífico"?

A novela turca tem 310 episódios dublados em português.

Cada episódio tem duração média de 45 minutos.

Onde assistir à novela turca "Século Magnífico"?

A dizi está disponível no YouTube.



(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)