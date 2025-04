Conheça quatro novelas turcas com final concluído

Um dos problemas enfrentados por quem gosta de séries é ela ser cancelada e não ter um fim. Apesar disso não ser comum nas novelas turcas, há alguns casos em que as dizis não têm mais episódios, fazendo com que os fãs das produções turcas fiquem sem saber como a história termina.

Pensando nisso, separamos uma lista com quatro novelas turcas que podem ser assistidas até o fim que ela será concluída. Dentre as indicações a novela turca "O Preço da Paixão", também conhecida pelo título original "Siyah Beyaz Aşk". O elenco principal dessa dizi é formado por İbrahim Çelikkol, Birce Akalay. O enredo é sobre um casal inesperado que a vida tratou de unir. Apesar disso, eles vão ter que se esforçar para continuar juntos.

VEJA MAIS

Confira quatro novelas turcas com final concluído

Novela turca "O Preço da Paixão" (Siyah Beyaz Aşk)

A novela turca "O Preço da Paixão" está disponível no Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: Numa cidade corrupta, Ferhat Aslan (İbrahim Çelikkol) se mostra um homem frio e misterioso. Já Asli Çinar (Birce Akalay) é uma médica com valores e convicções bem definidos. O caminho deles se cruza e a convivência mostrará que eles são bastante diferentes. Enquanto ele é envolvida com algumas atividades obscuras, ela faz de tudo para salvar vidas. Apenas a força do amor pode unir esse casal, que terá que enfrentar muitos desafios para ficar junto.

Elenco: İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner, Uğur Aslan e Hande Doğandemir.

Episódios: 32

Disponível: Dailymotion

Novela turca "Amor de Aluguel" (Kiralık Aşk)

A novela turca "Amor de Aluguel" está disponível no Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem chamada Defne (Elçin Sangu) tem um irmão que já causou muitos problemas, mas ele consegue se superar depois que acaba mantido em cativeiro. Ela é uma garçonete destemida que vê sua vida mudar radicalmente depois que precisa aceitar uma oferta para livrar o irmão do perigo. Para isso, ela vai ter que fazer Ömer (Baris Arduç), um empresário rico e dono de uma grande empresa, se apaixonar por ela. Só que, no meio disso tudo, ele a beija para se livrar de uma situação complicada, então a farsa pode nem ser tão mentira assim.

Elenco: Elçin Sangu, Baris Arduç e Salih Bademci

Episódios: 69

Disponível: Dalymotion

Novela turca "Kurt Seyit & Shura"

A novela turca "Kurt Seyit & Shura" está disponível no Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: A novela turca conta uma história baseada em fatos reais, em que duas pessoas precisam sair de suas casas durante a Revolução Russa. A jornada de Kurt Seyit Eminof (Kıvanç Tatlıtuğ), um tenente da Crimeia, e Shura (Farah Zeynep Abdullah), filha de uma família nobre da Rússia, terá como destina a cidade de Istambul. Até eles chegarem lá, os dois terão que viver muitas aventuras e perigos para manter o amor vivo.

Elenco: Kıvanç Tatlıtuğ e Farah Zeynep Abdullah, Burak Hakkı, Hande Soral, Özge Borak e Serkan Altunorak.

Episódios: 21

Disponível: Dailymotion

Novela turca "Ezel"

A novela turca "Ezel" está disponível no Dailymotion e no YouTube (Divulgação)

Sinopse: Ömer Uçar (İsmail Filiz) foi traído por todas as pessoas que amava. Quando retornou de servir às forças armadas, descobre que sua namorada Eyşan (Cansu Dere) estava tendo um caso. Um amigo o acuso de crime que ele não cometeu. Preso, só consegue ser sair da prisão devido a um incêndio, em que acreditam que ele morreu. Após escapar, ele se torna Ezel e esse será o início do plano de vingança dele.

Elenco: İsmail Filiz, Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer e Tuncel Kurtiz

Episódios: 71

Disponível: Dailymotion e YouTube.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)