Arthur diz que sonhou com a mensagem: 'Fica tranquilo, você fica'.

O resultado do próximo Paredão do BBB22 permeou os sonhos de Arthur Aguiar. Ele revelou a Tiago Abravanel, na manhã desta terça-feira (8), que sonhou com o resultado da eliminação. O ator disse que sente que vai continuar no BBB 22. Brother, que foi indicado pela líder Jade Picon, está na berlinda ao lado de Naiara Azevedo e Douglas Silva.

VEJA MAIS

"Ontem eu tive um sonho, né. Eu tinha pedido uma resposta. 'Preciso de uma palavra, qualquer coisa'. E aí, eu tava numa situação e tal, aqui dentro, e é como se eu tivesse recebido um bilhete, assim. E aí esse bilhete que eu recebi aqui, no sonho... Tava escrito assim: 'Fica tranquilo, você fica'", contou Arthur.

O marido de Maíra Cardi disse que duvidou do sonho, pensando que poderia se reflexo do desejo de continuar no programa. "E daí eu acordei meio assim, 'acho que eu tô tendenciando, é minha vontade de ficar'. E eu falei assim, 'eu vou voltar a dormir, e se for isso mesmo, eu queria que isso aparecesse de uma outra forma pra mim'", continuou. Aí, beleza, voltei a dormir. Aí, sabe quando você tá dormindo, mas não tá dormindo, eu escutei tipo assim: 'Fica tranquilo, você fica'. E daí eu falei: 'Oi?' E pode ser que eu esteja me tendenciando, pode ser, sim, que eu esteja criando uma parada que não existe porque eu quero ficar. Mas foi muito louco a maneira que foi".