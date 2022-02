BBB 22: Boninho sugere texto de eliminação para Tadeu Schmidt e alfineta brothers

Boninho, diretor do "Big Brother Brasil 22", comentou com zoação uma postagem de Tadeu Schmidt, que já preparava o discurso do eliminado no paredão da semana, na manhã desta terça-feira (8).

VEJA MAIS

“Terça-feira é um dia intenso demais. Já acordo pensando em mil coisas… Alguém tem algum recado para Arthur, Douglas ou Naiara?”, quis saber Tadeu e Boninho deu uma ideia para o apresentador. “Vem fazer cantoria aqui fora”. Vale lembrar que Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo disputam a preferência do público na berlinda.

Com a saída de mais um brother, cai para 17 o número de confinados no reality da Globo. Luciano Estevan foi o primeiro eliminado e Rodrigo Mussi, o segundo a deixar a casa mais vigiada do Brasil. Os dois eram participantes do grupo Pipoca e, dessa vez, a berlinda só tem integrantes do Camarote.