Novos alvos, discussão e Jogo da Discórdia: veja o que aconteceu no BBB ontem, segunda-feira (07/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (07/02), mais um dia dos confinados da 22ª edição do Big Brother Brasil. O programa foi marcado por muita conversa após o paredão, especulação de eliminação, vetos da prova do líder e discussão no Jogo da Discórdia. Veja o que aconteceu:

Jade Picon conversa com Arthur Aguiar sobre indicação ao paredão

Jade Picon se justifica para Arthur Aguiar. (Reprodução / Globo)

Logo após o fim do programa ao vivo, Jade Picon conversou com Arthur Aguiar sobre seus motivos para ter indicado o brother ao paredão. No diálogo, o ator se mostrou visivelmente abalado e surpreso com o voto da líder e afirmou que nunca imaginou que seria indicado por Jade, ressaltando o que a influencer havia falado quando ganhou a liderança. "Você ainda falou pra mim: 'fica tranquilo que pela Líder você não vai'. E eu falei: 'Mas eu vou pela casa'', disse ele. Em sua defesa, Jade declarou que muita coisa mudou desde então e que Arthur teve algumas atitudes que não lhe agradaram, além de querer fazer uma estratégia para saber a resposta do público. "Eu queria formar um Paredão só de Camarote. Já estava na minha mente isso. Então você, dentre as pessoas do Camarote, era a minha primeira opção nesta semana", explicou.

Mais tarde, no quarto do Líder, Laís, Jade e Bárbara especularam uma possível eliminação do ator. "Acho que ele sai. Ser líder tem que ser um tiro certo. Se ele não sair, vai me causar dor de cabeça", disse ela confiante na saída do brother.

Maria revela sua opção de voto para os próximos paredões

Em conversa na área externa da casa, Maria revelou para Elizer e Eslovênia que Natália era sua primeira opção de voto na semana e que pode continuar sendo ao longo do tempo. "Ela é completamente instável dentro da casa, dentro do jogo e dentro das relações. Pra mim já é uma opção", comentou ela, afirmando ainda que Paulo André, que antes era sua prioridade de voto, não é mais.

Comida do VIP e da Xepa gera discussão entre os confinados e sisters

Naiara Azevedo reclama da comida na Xepa. (Reprodução / Globo)

Já na manhã de segunda-feira, Naiara Azevedo notou que algumas bananas e fatias de pão de forma que eram dela sumiram da dispensa da Xepa. "Eu estava com 13 fatias e estou com 9. Tinha três bananas ontem à noite, agora tenho duas", explicou a cantora. Na cozinha do VIP, a quantidade que Lucas come também gerou desconforto e pauta entre o grupo. "Uma refeição dele é o almoço, a crepioca e a granola. É uma refeição dele. Ele come tudo isso ao mesmo tempo. É Lógico que vai acabar. Ele faz isso três, quatro vezes por dia", disse Eliezer, com Jade rebatendo que jamais brigaria por comida, mas que isso era algo que estava incomodando. A influencer disse ainda que o brother não deu muitas estalecas para o mercado, mas que comeu mais que todos os seis participantes do VIP. Ao final do papo, os brothers resolveram esconder os frios na gaveta da geladeira para Lucas não achar e não comer. "Vamos falar: ué, acabou", riu Jade.

Jade Picon aponta seus vetos na prova do líder

Os possíveis vetos da prova do líder já estão sendo cogitados por Jade Picon. Segundo ela, se Arthur Aguiar voltar do paredão, ele será vetado da prova por motivos óbvios. "Aí depende, se eu tiver algum BO na semana. Mas o Lucas eu vetaria. A Naiara. Eu vetaria. É alguém que pode, sim, querer me colocar", destacou a influencer em uma conversa com Bárbara, Eliezer e Vinicius.

Já Eliezer apontou que entre Naiara e Natália, a Natália era "mais perigosa" de colocar Jade no paredão. "Você não pode confiar na Natália. Você não vê?! Ela me abraça, me beija, brinca comigo, fala da minha comida. E falou ontem isso, que sou uma opção de voto dela. A primeira opção dela", disse o designer. Mais tarde, ele afirmou que gostaria de pegar o líder para indicar a sister [Natália], pois pegou "ranço".

Jogo da Discórdia tem alfinetadas e desentendimentos

Arthur Aguiar recebe plaquinhas de "ardiloso" e "esconde o jogo". (Reprodução / Globo)

No Jogo da Discórdia desta segunda-feira, os brothers foram convidados a colocar plaquinhas na testa um do outro, classificando a pessoa com os adjetivos: Esconde o Jogo, Planta, Fingido(a), Fala por Trás, Duas Caras, Em Cima do Muro, Ardiloso (a), Sonso(a), Joga Sujo e Influenciável. A maioria das placas foram voltadas para Arthur, que recebeu muito "ardiloso", "duas caras" e "joga sujo". Douglas Silva foi o segundo alvo dos participantes e recebeu várias plaquinhas de "duas caras" e "esconde o jogo".

Principais discussões

As principais discussões foram protagonizadas pelos emparedados, começando por Arthur retrucando a plaquinha de duas caras dada pela líder Jade Picon. O ator retribuiu o adjetivo para a influecer e ressaltou que ela era uma das suas prioridades no jogo e que ele merecia alguma explicação antes de ser indicado ao paredão, relembrando que assim que ganhou a liderança, Jade afirmou que não botaria ele na berlinda. "Você tem todo o direito de mudar de ideia, mas pela sua trajetória, eu merecia que você tivesse trocado uma ideia comigo", apontou. Por sua vez, Jade rebateu afirmando que não era obrigada a dar aviso prévio e que conversaria com o emparedado se ele ficasse no reality. "Se você ficar a gente conversa, se você sair a gente se vê lá fora", finalizou.

Outro momento de 'tensão' no jogo foi entre Natália e Elizer após o brother sugerir que a sister fosse "duas caras". Os ânimos se exaltaram na dinâmica e Tadeu Schmidt precisou intervir para o jogo prosseguir. Maria também protagonizou alfinetadas a Arthur Aguiar e, segundo internautas, foi brusca ao colar a plaquinha na testa do ator. "Dá o seu show aí, vai", disse Arthur no momento, com Maria rebatendo. "Quando um burro fala o outro abaixa a orelha".

Confira como ficou a distribuição

Eslovênia

Esconde o Jogo: Douglas

Duas Caras: Douglas

Natália

Influenciável: Paulo André

Esconde o Jogo: Pedro Scooby

Jade Picon

Duas Caras: Arthur Aguiar

Esconde o Jogo: Douglas Silva

Eliezer

Duas Caras: Natália

Ardiloso: Arthur

Vinicius:

Esconde o Jogo: Douglas Silva

Em Cima do Muro: Douglas Silva

Jessilane

Esconde o Jogo: Douglas Silva

Joga Sujo: Arthur Aguiar

Tiago Abravanel

Influenciável: Maria

Em Cima do Muro: Eliezer

Brunna Gonçalves

Esconde o Jogo: Naiara Azevedo

Duas Caras: Arthur Aguiar

Bárbara

Ardiloso: Arthur Aguiar

Esconde o Jogo: Douglas Silva

Jade Picon no Jogo da Discórdia. (Reprodução / Instagram)

Lucas

Esconde o Jogo e Ardiloso: Arthur Aguiar

Linn da Quebrada

Ardiloso: Douglas Silva

Planta: Paulo André

Paulo André

Ardilosa: Linn da Quebrada

Sonsa: Naiara Azevedo

Laís

Sonso: Douglas Silva

Em Cima do Muro: Douglas Silva

Pedro Scooby

Joga Sujo: Arthur Aguiar

Influenciável: Jessilane

Maria

Joga Sujo: Arthur Aguiar

Duas Caras: Douglas Silva

Arthur Aguiar

Duas Caras: Jade Picon

Joga Sujo: Pedro Scooby

Naiara Azevedo

Em Cima do Muro e Esconde o Jogo: Paulo André

Douglas Silva

Influenciável: Jessilane

Duas Caras: Eslovênia

