Sonho e decepção: Jade Picon explica voto em Arthur com controvérsias; vídeo

Depois de votar em Arthur Aguiar na formação do último paredão no "Big Brother Brasil 22", Jade Picon conversou com alguns participantes na noite do domingo (6) para explicar a sua decisão.

“Primeiro, por não concordar com certas atitudes dele comigo e com outros participantes. A segunda [razão] é que a permanência ou a saída dessa pessoa vai trazer uma resposta para minha visão de jogo. E a terceira é que eu quero ver qual vai ser a reação da casa e como vai ser o paredão quando eu colocar a pessoa que tem mais votos da casa direto no paredão”, disse para o emparedado.

Internautas apontam contradição de Jade Picon

Porém, internautas já mostraram o momento que ele abraça a Líder após a conquista. O que causou estranheza, foi a explicação que Jade deu a Tiago Abravanel para justificar a sua escolha.

“Eu tive um sonho. No sonho eu estava em um ambiente e ele estava sendo otário. E foi bizarro porque foi no dia que eu me aproximei dele. Aí o Tadeu deu aquele discurso sobre os sinais e eu comecei a prestar mais atenção”, contou.

Claro que tantas explicações e controvérsias foram julgadas pelo público. Confira a repercussão: