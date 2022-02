Na véspera de paredão, Jogo da Discórdia do BBB22 aflora os ânimos dos participantes

Os participantes do Big Brother Brasil se reuniram na segunda-feira (7) para mais um Jogo da Discórdia. Na dinâmica desta semana, os brothers foram convidados a colar plaquinhas com adjetivos nas testas uns dos outros, mesma brincadeira feita na edição do ano passado. Na véspera do paredão, os canhões foram voltados para o emparedado Arthur Aguiar. Não faltaram placas chamando-o de "ardiloso", "duas caras" ou afirmando que ele pratica "jogo sujo".

Durante uma noite bem tensa, com trocas de farpas e discussões ao vivo, os ânimos chegaram a se exaltar com Maria, Bárbara e até mesmo Pedro Scooby decidindo confrontar Arthur. Quem teve os ânimos alterados também foram Eliezer e Natália, que protagonizaram uma discussão depois que Eli classificou a sister como "duas caras".

Após o fim da fala de Eli, Natália perguntou se poderia rebater os comentários dele e Tadeu Schmidt permitiu. A sister disse que apesar das desavenças com Eslô, a pernambucana se aproximou dela nos últimos dias. Além disso, disse que Scooby, após colocá-la no paredão, conversou e teve "postura" com ela.

Outro momento de tensão da noite, foi da sister Jessilane, que também discutiu com Douglas e Arthur. Para Douglas, ela deu "jogo sujo" e para Arthur, "jogo sujo" mas não foram bem recebidos pelos brothers. Naiara Azevedo ganhou a plaquinha de sonsa pelo amigo Paulo André e também foi tirar satisfação com o brother.

Paulo André ainda cometeu um deslize durante o jogo, ao se referir para Linn da Quebrada com pronome masculino. No final da noite, Tadeu anunciou que Douglas Silva e Arthur Aguiar foram os recordistas de placas recebidas. Douglas com 11 e Arthur com 9. Eles estão no paredão ao lado de Naiara Azevedo.