Administradores de redes de participantes do BBB 22 recebem lista de proibições, diz perfil

No Big Brother Brasil tem jogo dentro e fora da casa, especialmente nas redes sociais, onde equipes profissionais vem sendo montadas para defender os interesses dos participantes no reality. Isso todo mundo sabe. Mas na noite desta terça-feira (8), o perfil Gossip do Dia afirma que a Globo fez contato com os administradores dos brothers e sisters da edição 22 para apresentar uma lista de regras, até então nunca vistas.

Segundo o perfil, a produção do BBB 22 informou aos administradores que, a partir de agora, os perfis oficiais dos jogadores só poderão declarar mutirão contra alguém se o participante fizer alguma declaração nesse sentido dentro da casa. Ainda, os times só poderão fazer mutirão se o participante em questão estiver emparedado.

Outra determinação é que os perfis dos jogadores não poderão mais compartilhar vídeos feitos por fãs e nem vídeos do reality que tenham sido editados.

A página não confirma, mas os perfis também estariam vetados de fazer pronunciamentos e de emitir notas de esclarecimento, repúdio, pedido de desculpas da equipe por alguma atitude que o participante tenha cometido dentro da casa, a não ser que o próprio sister ou brother fale a respeito no programa.

A Globo ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o assunto.