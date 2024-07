VÍDEO: Homem mostra pênis à dona de loja de doces e rouba estabelecimento

Um homem foi flagrado mostrando o pênis a uma dona de loja de doces em Jundiaí, no interior de São Paulo. A mulher registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual após o homem cometer o ato no balcão do estabelecimento na manhã desta última terça-feira (23).

O mesmo homem já havia assediado a mesma mulher no dia anterior. Na segunda-feira (22/7), enquanto a proprietária da loja esquentava o leite do café que ele havia pedido, ele teria dito: “Vem aqui que vou te comer” e mostrado seu pênis para ela antes de fugir. Veja o vídeo:

Na manhã de terça-feira, temendo um novo episódio, a mulher pediu aos funcionários que gravassem o atendimento. No vídeo, é possível ver o homem mostrando o pênis duas vezes. Na primeira vez, a mulher estava distraída contando o troco e não percebeu o assédio. Na segunda, ao ver a situação, ela grita: “Que isso? Tarado!” e o homem foge. Um cliente próximo tentou impedi-lo, mas não teve sucesso.

Antes de fugir, o homem ainda roubou a máquina de cartão do estabelecimento, o que foi incluído no boletim de ocorrência.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como furto e importunação sexual no 1º Distrito Policial de Jundiaí. “As diligências seguem para identificar e prender o autor, bem como esclarecer os fatos”, afirma a nota.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)