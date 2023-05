Homem mostra pênis e audiência é encerrada por juíza

Uma audiência on-line, ocorrida na manhã de quinta-feira (18), precisou ser encerrada pela juíza devido o reclamante mostrar o pênis durante a chamada de vídeo. O caso ocorreu em Minas Gerais, pela da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.

Segundo informações cedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), os participantes ainda estavam entrando na sala virtual para dar início à audiência, mas os advogados e a juíza já estavam logados.

O reclamante, então, ingressou na sala deitado na cama, de pijama e com o pênis à mostra. As imagens, controladas pelo secretário da sessão, logo foram retiradas do ar para dar fim ao momento constrangedor, presenciado por todos que estavam online.

Neste momento, a juíza optou por encerrar a audiência e determinou o arquivamento do processo.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)