Motorista de app mostra pênis para passageira durante corrida: “Faz uma chupetinha”

Uma passageira denunciou um motorista de aplicativo que mostrou o pênis durante uma corrida na manhã da última quinta-feira (23). A vítima, uma jovem de 18 anos, gravou a ação do condutor e compartilhou o vídeo nas redes sociais.

No registro, o homem é visto dirigindo com o órgão genital exposto para fora da calça. Ele estaciona o veículo e aparece pedindo para a mulher fazer “uma chupetinha”. “Só para sentir o gostinho”, diz ele. A vítima recusa e insiste para que ele destrave a porta do carro. Ao sair do veículo, ela consegue filmar a placa.

Em contato com o G1, a vítima relatou que estava no banco da frente a pedido do próprio motorista. Ela formalizou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher do município de Marília, no interior de São Paulo, local onde aconteceu o abuso.

A Polícia Civil já identificou o motorista de aplicativo. Na manhã da última sexta (24), o advogado dele compareceu à delegacia e informou que ele teria interesse em esclarecer o ocorrido. A vítima foi ouvida na quinta (23)

Um integrante da equipe de investigação disse ao portal Metrópoles que já há provas suficientes para pedir o indiciamento do suspeito. “O vídeo é muito claro, tem o rosto dele, a placa do carro dele. Não tem o que falar”. O caso é investigado como importunação sexual.