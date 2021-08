Homem mostra pênis para menina de 14 anos e é agredido a tijoladas por vizinhos

Na última segunda-feira (2), policiais prenderam um homem de 50 anos, suspeito de importunação sexual, após ele ter mostrado o órgão sexual para uma menina, de 14, em Montes Claros, no Norte de Minas. As informações do portal Metrópoles.

Em depoimento à polícia, a jovem disse que estava sozinha no quintal de casa quando o vizinho a viu. Ele teria abaixado a roupa que usava e “massageado” a genitália, começando a se masturbar enquanto balbuciava que o gesto “era para a menina”. A vítima correu chorando para dentro da residência e contou o ocorrido à mãe.

VEJA MAIS:

A mãe da menina, que não teve a identidade revelada por motivos de segurança, disse ter ido até o local e ainda presenciado a cena. Ela o teria chamado de “tarado”. Por conta da confusão, os vizinhos teriam pulado o muro da casa e agredido o homem jogando tijolos contra ele.

Na delegacia, o suspeito confirmou que foi chamado de “tarado” pela vizinha e que foi agredido por moradores. Mas, em sua defesa, ele disse que estava apenas tomando banho e teria se masturbado acreditando que estava sozinho.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual. O registro foi encerrado na Delegacia de Plantão de Montes Claros.