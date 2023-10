Motorista de aplicativo usa capa de celular com pregos para se proteger dos bandidos

Durante uma corrida para a Zona Oeste de São Paulo na tarde de terça-feira (3), uma passageira fez um flagrante curioso: o motorista de aplicativo estava usando uma capa de celular com pregos como medida de segurança contra assaltos. Caso o assaltante metesse a mão e puxasse, poderia se machucar seriamente.

A passageira, que preferiu não se identificar, aproveitou para conversar com o motorista durante a viagem para saber como tinha surgido a ideia de "confeccionar" a "capa antifurto" e também trocar impressões sobre a violência na capital paulistana.

VEJA MAIS

O motorista revelou que ele próprio havia improvisado a capa com pregos para evitar que alguém tentasse roubar seu aparelho.

São Paulo registrou mais de 200 mil ocorrências de roubos e furtos de celulares no ano de 2022, o que corresponde a um caso a cada três minutos, em média.

Uma usuária do X (antigo Twitter), comentou: “Estive em SP no dia 23. Pegamos um motorista do Uber que veio com a janela aberta e o Cel no painel o tempo todo. Quando chegou na Rio Branco não deu outra: o cara meteu a mão e levou o celular. Tinha menos de 30 min que eu estava na cidade.”

Outro seguidor disse que viu em um carro uma solução parecida: “Vi um que tinha uma caixa de metal com pontas que ficava em volta do celular, tirar na rapidez cortava.”

Já outro internauta projetou o futuro: "Ladrões começam a assaltar com luvas na Grande São Paulo."