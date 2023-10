Motorista de aplicativo é morto dentro do carro com tiro na cabeça

O motorista de aplicativo Bruno Batista Nascimento da Silva, de 27 anos, foi morto com um tiro na cabeça, dentro do próprio carro, na PA-275, na região conhecida como“Prainha”, na saída de Parauapebas, sentido Curionópolis, no Pará. O caso foi registrado no fim da tarde deste domingo (1º).

No acionamento inicial, a Polícia Militar (PM) foi chamada com informações de um possível acidente de trânsito. Entretanto, ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samus), que afirmaram se tratar, na verdade, de um homicídio.

VEJA MAIS

O corpo de Bruno Batista estava no banco do motorista, mas o tronco estava caído para trás. Era possível ver o ferimento de bala no lado esquerdo da cabeça da vítima e o vidro do carro quebrado, indicando que os disparos foram feitos do lado de fora do veículo.

Os policiais preservaram o local do crime até a chegada da Polícia Civil e de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo. Ainda não há informações oficiais sobre a quantidade de disparos que atingiram o carro nem sobre a autoria do crime. A Polícia Civil investiga o caso.