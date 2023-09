Saiba como fazer Prova de Vida pelo celular por meio do aplicativo Meu INSS

A Prova de Vida é um procedimento anual para comprovar se a pessoa que recebe algum benefício de longa duração do INSS está viva, sendo o próprio instituto responsável pela comprovação. O processo é necessário para evitar fraudes e pagamentos indevidos.

No intuito de facilitar o procedimento, o Governo Federal criou um aplicativo que realiza o processo da Prova de Vida de maneira mais prática e rápida. Mas, atenção: é o órgão pagador do benefício que irá definir se um beneficiário deverá realizar o processo de forma presencial ou digital.

Quem pode fazer a Prova de Vida pelo celular?

Alguns critérios devem ser atendidos para que o processo possa ser validado pelo celular. O principal deles é ter registro de foto e biometria validada nas bases da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e da Justiça eleitoral, devendo o beneficiário, portanto, possuir carteira de motorista (CNH) ou ter a biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como fazer a Prova de Vida pelo celular?

O processo é feito por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para os sistemas Android e IOS. Veja o passo-a-passo:

Baixe o aplicativo Meu INSS

Na tela inicial, em “Serviços” , clique em “Prova de vida”

, clique em Em “Histórico de Prova de vida” , selecione a “Prova de vida pendente”

, selecione a Clique em "Autorização" e em "Autorizar" , em seguida

e em , em seguida Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial e clique em “OK”

e clique em Na tela de Autorização, o status mudará para “Autorizado”

Faça o acompanhamento da Prova de Vida pelo site do órgão pagador competente

Todos podem fazer a Prova de Vida pelo celular?

Segundo informações do portal do Governo Federal, só é possível fazer a Prova de Vida pelo celular quem é beneficiário dos órgãos que integram o sistema digital do aplicativo. Confira a lista disponível no portal gov.br:

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Instituto Nacional do Seguro Social SIGEPE - Servidores Públicos Federais

- Servidores Públicos Federais Exército Brasileiro

Força Aérea Brasileira

Marinha do Brasil

PMDF - Polícia Militar do Distrito Federal

- Polícia Militar do Distrito Federal CBMDF - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal SAEB - Secretaria de Administração do Estado da Bahia

- Secretaria de Administração do Estado da Bahia MPF/PGR - Ministério Público Federal/Procuradoria-Geral da República

- Ministério Público Federal/Procuradoria-Geral da República TRT 10 - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região

- Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região TRE/ES - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

- Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo STJ - Superior Tribunal de Justiça

- Superior Tribunal de Justiça TJRJ - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro TST - Tribunal Superior do Trabalho

