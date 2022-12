Meu INSS: saiba como solicitar Auxílio-Inclusão à Pessoa com Deficiência pelo celular

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possui uma plataforma online, o Meu INSS, que garante acesso aos serviços da Previdência Social via internet. O objetivo da plataforma é garantir um acesso mais facilitado para o cidadão aos benefícios e serviços sem necessitar do deslocamento até uma agência.

Os diversos serviços podem ser acessados pelo site, mas também tem aplicativo que está disponível para aparelhos Android e iOS. Entre os serviços ofertados, têm o Auxílio-Inclusão à Pessoa com Deficiência (PCD), destinado para pessoas com deficiência que já recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC). Saiba mais sobre essa modalidade:

O que é o Auxílio-Inclusão à Pessoa com Deficiência (PCD)?

Criado em outubro de 2021, este auxílio foi criado para apoiar e estimular a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Com valor de meio salário mínimo, este auxílio é destinado para pessoas com 16 anos ou mais que já recebem o BPC ou receberam o benefício nos últimos 5 anos. Além disso, precisam trabalhar ou estejam entrando no mercado de trabalho.

Para receber este auxílio, a remuneração no novo emprego deve ser de até dois salários mínimos. Caso a pessoa com deficiência receba o BPC, alguns requisitos precisam ser atendidos:

Benefício ativo;

BPC suspenso ou cessado nos últimos 5 anos; ou

Suspenso por ingresso ao mercado de trabalho; ouTer inscrição atualizada no CadÚnico.

Como fazer o pedido do Auxílio-Inclusão à Pessoa com Deficiência (PCD) pelo celular?

Para ter acesso ao Auxílio-Inclusão, é preciso dar entrada no pedido no INSS e ter cadastro no aplicativo do Governo Federal. Em seguida, siga essas orientações:

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para os sistemas Android e iOS, e o gov.br, também com disponibilidade para Android e iOS. Você pode conferir o passo a passo completo clicando aqui; No Meu INSS, clique na opção “Novo Pedido” e digite “Auxílio-inclusão”; Em seguida, siga corretamente as instruções e anexe os documentos solicitados; Após realizar o pedido, clique na opção "consultar pedidos'' para acompanhar o andamento do requerimento que pode demorar cerca de 45 dias;

Em caso de dúvidas, ligue para a central de atendimento 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)