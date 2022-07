Meu INSS: saiba como consultar o resultado da perícia médica pelo celular

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possui uma plataforma online, o Meu INSS, que garante acesso aos serviços da Previdência Social via internet. O objetivo da plataforma é garantir um acesso mais facilitado para o cidadão aos benefícios e serviços sem necessitar do deslocamento até uma agência.

Os diversos serviços podem ser acessados pelo site, mas também tem aplicativo que está disponível para aparelhos Android e iOS. Entre os serviços ofertados, tem o resultado da perícia médica, serviço usado para verificar se o pedido de Auxílio-Doença ou aposentadoria foi aprovado.

Confira abaixo o passo a passo para realizar esse serviço pelo celular:

O que é o resultado da perícia?

Pelo aplicativo Meu INSS, esse procedimento está disponível online e pode ser consultado em poucos minutos. Depois de realizada a perícia médica, a sua incapacidade será avaliada e poderá ser total ou temporária.

Como consultar o resultado da perícia do INSS pelo celular?

Primeiro, você precisa ter cadastro no aplicativo do Governo Federal. Em seguida, siga essas orientações:

Instale os aplicativos Meu INSS, disponível para os sistemas Android e iOS, e o gov.br, também com disponibilidade para Android e iOS. Você pode conferir o passo a passo completo clicando aqui; No Meu INSS, clique no ícone “Do que você precisa?” e escrever “Resultado de Benefício por Incapacidade”; Caso queira imprimir, clique em "Baixar PDF"; Em seguida, toque em "Continuar"; Caso o benefício de Auxílio-Doença tenha sido negado, o trabalhador pode entrar com um recurso administrativo dentro do prazo legal de 30 dias; Se for aprovado, poderá começar a receber o valor em, no máximo, 45 dias.

Esse serviço também está disponível pela central de atendimento 135.

