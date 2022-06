Meu INSS: conheça os serviços online da Previdência Social e como acessar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possui uma plataforma online, o Meu INSS, que garante acesso aos serviços da Previdência Social via internet. O objetivo da plataforma é garantir um acesso mais facilitado para o cidadão aos benefícios e serviços sem necessitar do deslocamento até uma agência.

Os diversos serviços podem ser acessados pelo site, mas também tem aplicativo que está disponível para aparelhos Android e iOS. Saiba mais sobre os serviços ofertados:

Como acessar?

Primeiro, acesse pelo site ou baixe o app na loja de aplicativos do seu celular. Depois, é preciso realizar um cadastro. Veja como fazer:

Acesse o site meu.inss.gov.br, ou app baixado no celular, e clique em “cadastrar senha”; Insira seu CPF, nome completo, telefone e e-mail; Clique em “não sou um robô” e aceite os termos de uso e política de privacidade antes de prosseguir; Responda as perguntas pessoais e clique em “continuar”; Em seguida, preencha informações sobre sua vida contributiva, quando foi sua última contribuição para a Previdência, qual a faixa de salário e se já recebeu algum tipo de benefício previdenciário, por exemplo; Quando terminar, clique em “criar senha”; Após isso, escolha a opção “entrar com gov.br’; O usuário vai precisar digitar o CPF, a senha cadastrada, ler e aceitar os termos de uso; Você será direcionado para a página com a lista de serviços do Meu INSS.

Quais serviços ofertados?

São mais de 90 serviços que podem ser acessados ou executados direto pelo app. Confira alguns:

Simulação de aposentadoria; Pedido de aposentadoria; Extrato para imposto de renda (informe de rendimentos); Agendamento de perícia; Consulta de benefícios; Prova de vida; Salário-maternidade urbano; Extrato de empréstimo consignado; Carta de concessão do benefício; Revisão de benefício; Declaração de regularidade da situação do contribuinte individual; Recursos; Cessação de benefício por óbito; Cadastro de declaração de cárcere/reclusão; Cadastrar ou renovar representante legal; Reativar benefício, entre outros.

A lista completa, com todos os serviços disponíveis, pode ser conferida aqui.

Como usar os serviços?

Abaixo, estão listados alguns dos serviços mais procurados no INSS. Confira:

Simulação de aposentadoria

No ícone "Simular Aposentadoria" do Meu INSS, você poderá saber quanto tempo de contribuição está registrado no sistema, quanto tempo ainda falta e em quais condições você poderá solicitar a aposentadoria. Ao clicar no link, você tem acesso às regras.

Extrato de Imposto de Renda

Assim como no exemplo anterior, você só vai precisar clicar no menu “Extrato de Imposto de Renda” e selecionar o ano de vigência desejado no canto superior esquerdo para acessar as informações.

Agendar perícia

As pessoas que têm vínculo empregatício com alguma empresa ou pagam INSS por um CNPJ (MEI ou outras categorias) podem solicitar o auxílio-doença, um benefício mensal e que é pago enquanto durar a enfermidade. Para ter acesso a esse benefício, é preciso agendar perícia médica. Para isso, clique no menu “Agendar Perícia”.

