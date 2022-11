Meu INSS: saiba como solicitar Auxílio-Reclusão pelo celular

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possui uma plataforma online, o Meu INSS, que garante acesso aos serviços da Previdência Social via internet. O objetivo da plataforma é garantir um acesso mais facilitado para o cidadão aos benefícios e serviços sem necessitar do deslocamento até uma agência.

Os diversos serviços podem ser acessados pelo site, mas também tem aplicativo que está disponível para aparelhos Android e iOS. Entre os serviços ofertados, têm o Auxílio-Reclusão, que pode ser solicitado pelos dependentes do trabalhador que está preso. Saiba mais sobre essa modalidade:

O que é o Auxílio-Reclusão?

Este benefício mensal é destinado para os dependentes do segurado detido. Para receber o auxílio, a pessoa detida precisa cumprir alguns requisitos. Confira:

Tenha 24 meses de atividade urbana reconhecida pelo INSS;

A média das suas contribuições nos 12 meses antes de ser preso, esteja dentro do limite estabelecido na legislação;

Não receba salário ou benefício do INSS durante a prisão;

Comprovar que a família depende economicamente do segurado preso.

Como fazer o pedido de Auxílio-Reclusão pelo celular?

É necessário ter cadastro no aplicativo do Governo Federal. Em seguida, siga essas orientações:

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para os sistemas Android e iOS, e o gov.br, também com disponibilidade para Android e iOS. Você pode conferir o passo a passo completo clicando aqui; No Meu INSS, clique na opção “Novo Pedido”; Em seguida, siga corretamente as instruções e anexe os documentos solicitados; Digite o nome do serviço/benefício que você quer; Após realizar o pedido, clique na opção "consultar pedidos'' para acompanhar o andamento do requerimento que pode demorar cerca de 45 dias.

Em caso de dúvidas, ligue para a central de atendimento 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)