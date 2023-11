Motociclista vestindo roupa de entregador rouba celular de mulher

Uma mulher, identificada como Camila Dean, aguardava um motorista de aplicativo na porta do edifício onde mora quando foi assaltada por um motociclista que usava roupa de entregador. O caso ocorreu na última sexta-feira (3), no bairro Alberdi, na cidade argentina de Córdoba. Câmeras de segurança de um estabelecimento que fica bem ao lado de onde o assalto ocorreu registraram toda a ação e mostram quando o homem rouba o aparelho celular da vítima.

A jovem vítima do assalto mora no local há cerca de dois anos e aguardava o aplicativo, por volta de 20h, para ir a uma festa do trabalho. Ela fumava e segurava uma bolsa e o celular nas mãos. De repente, Camila é surpreendida com a moto subindo na calçada. O homem acelera, puxa o celular e foge.

Segundo o jornal Clarín, depois das imagens do roubo viralizarem nas redes sociais, a jovem foi duramente criticada pelos internautas por estar com o celular na mão em plena rua. No entanto, ela explicou que além de estar esperando o carro enviado pelo aplicativo, também havia adicionado uma parada erroneamente e conversava com o motorista para explicar o equívoco. Por isso segurava o celular na via, algo que não costuma fazer.

Além de tudo, por ser uma rua muito movimentada, Camila não imaginava que algo do tipo poderia ocorrer. Quando o assaltante subiu a calçada com a moto, ela chegou a pensar que se tratasse de uma entrega a ser feita no prédio onde mora e por isso o condutor seguia em direção à entrada do edifício residencial. Camila revela que teve que gastar todas as economias para comprar um novo telefone, uma ferramenta vital para um de seus trabalhos.