Jovem de 24 anos é preso em Parauapebas por crime de roubo cometido no Maranhão

Paulo Vitor da Silva Cruz, de 24 anos, foi preso nesta terça-feira (3) em Parauapebas, no sudeste do Pará, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A ordem judicial, expedida em maio deste ano pela 1ª Vara Criminal de Açailândia, no Maranhão, estava relaci​onada a um crime de roubo.

A prisão ocorreu por volta das 9 horas, enquanto Paulo Vitor trabalhava em uma empresa de pré-moldados na cidade. Policiais militares, munidos de informações fornecidas pela polícia maranhense, foram até o local para cumprir o mandado.

O proprietário da empresa, que recentemente havia contratado o suspeito, colaborou com a guarnição e conduziu os policiais até onde o jovem se encontrava.

Após a prisão, Paulo Vitor foi encaminhado à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde permanece à disposição da justiça.