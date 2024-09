Suspeito de tráfico de drogas é preso em hotel no bairro de Canudos, em Belém

Agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Pará, prenderam um homem, em flagrante, suspeito de cometer tráfico de drogas. A operação ocorreu, na segunda-feira (2), em um hotel no bairro de Canudos, em Belém.

A partir de um trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes da Denarc passaram a acompanhar uma possível entrega de drogas que seria realizada no local. Após horas de vigilância, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e se hospedaram em um dos quartos do hotel. Um deles portava uma mala de mão.

Com base nas informações fornecidas pela recepção do estabelecimento, os agentes se dirigiram a um dos quartos e abordaram o investigado. Durante a ação, cinco tabletes de uma substância análoga à cocaína foram encontrados e o homem foi preso em flagrante. O outro suspeito, que já foi identificado, não estava no quarto no momento da operação e permanece foragido, informou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

VEJA MAIS

Ainda sobre a ação, o titular da Denarc, delegado Davi Cordeiro, disse que a operação visou coibir o comércio interestadual de entorpecentes, pois o suspeito se preparava para viajar ao estado do Amapá. O detido foi conduzido à Divisão Estadual de Narcóticos. Ele passou pelos procedimentos de praxe. E, em seguida, a equipe o encaminhou para o sistema penitenciário, onde o suspeito permanecerá preso, à disposição da Justiça.