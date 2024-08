Operação conjunta dos órgãos de segurança prende seis pessoas por tráfico de drogas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/PA) deflagrou a operação “Clarividência” nesta segunda (26/08) e terça-feira (27/08), na Região Metropolitana de Belém e Rio Grande do Norte. Os agentes de segurança cumpriram seis mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de distribuir cocaína e maconha para revendedores das drogas.

O grupo era coordenado por duas mulheres, presas em flagrante em Recife (PE), na tarde de segunda-feira (26/08), pela Ficco/PA, com apoio da Ficco/RN e Ficco/PE.

"Conseguimos localizar esses alvos e verificamos que semanalmente, mensalmente negociam entorpecentes entre si. Assim, requeremos no juízo estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 16 medidas cautelares entre busca e apreensão e mandados de prisão preventiva cumpridas na data de ontem e hoje", explicou o coordenador da Ficco/PA, delegado da Polícia Federal Lucas Sales de Olveira.

A Ficco/PA é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Pará e Secretária de Administração Penitenciária (SEAP), para atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e violento no estado.

Na primeira parte da operação, na segunda-feira, duas mulheres foram presas em hotel de luxo no litoral potiguar, município de Tibau do Sul (RN). Elas são suspeitas de coordenar de Recife (PE), a venda de droga no Pará, por meio do Comando Vermelho.

Nesta terça-feira (27/08), equipes policiais cumpriram mandados de prisão preventiva contra três homens e uma mulher, com apreensão de aparelhos celulares e dinheiro, em quantidade ainda não contabilizada a alvos em Belém, Ananindeua, Marituba e Santa Bárbara do Pará. A ação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã.

Um dos homens, em Marituba, foi também preso pelo flagrante de droga. Na casa do suspeito foram encontrados cerca de dois quilos de cocaína prensada e em pó, uma prensa hidráulica, balança de precisão, querosene e outros objetos usados no preparo de entorpecentes.

"Essa prensa que foi encontrada na prisão desse flagranteado demonstra, sim, que ele manipulava grande quantidade de drogas. Não estava mais ali naquele varejo, estava ali com aquele varejo já estava com apetrechos fortes para o tráfico", detalhou o delegado Lucas de Oliveira.

A operação é uma continuação da investigação que resultou na prisão de dois alvos no dia 16 de maio deste ano. Na ocasião, um casal foi flagrado em Santa Bárbara do Pará com balanças de precisão e quase 1,5 quilo de cocaína em formato de pedra de óxi.

O avanço na investigação, que tem apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NIP), mostrou que o casal atuava de forma associada no tráfico, com distribuição de drogas no município de Ipixuna do Pará. Também foi detectado o fornecimento de skunk, conhecida como supermaconha, para Santa Bárbara do Pará, e cocaína a Marituba. Tudo coordenado por grupos do Comando Vermelho, distribuídos de maneira hierárquica pelo país.

Entre os alvos, há suspeitos de receberem mais de R$ 1 milhão de abril a junho deste ano, decorrente da venda de drogas. Também há responsáveis pela entrega, preparo e distribuição da droga, mostrando a organização do grupo.