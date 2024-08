Jovem é preso por tráfico de entorpecentes em Breves, no Pará

Robson de Oliveira Madeira Júnior, de 18 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira, 22, por tráfico de entorpecentes em Breves, município do Arquipélago do Marajó, no nordesde do Pará. A prisão se deu após denúncia anônima sobre venda de drogas na 'passagem Bala'.

Segundo fontes policiais, uma equipe realizava patrulhamento ostensivo no bairro Santa Cruz quando foi informada de que, na passagem 'Bala', havia um sujeito comercializando drogas e que havia intensa movimentação de pessoas na área.

Que de imediato a guarnição repassou a Central CAD que iria verificar a veracidade das informações repassadas e realizar o deslocamento para fazer averiguação. Ao chegar no local informado, a guarnição identificou um indivíduo compatível com a descrição dada na denúncia e procedeu para uma abordagem.

Durante a busca, foram encontradas 41 porções, mais uma barra prensada com aproximadamente 50g, de uma substância análoga a maconha. Diante do flagrante, Robson de Oliveira Madeira Júnior foi conduzido para a delegacia para realizar os procedimentos cabíveis. A polícia detalha toda a apreensão:

41 petecas análogas a skank;

50 gramas de skank;

R$ 26 em espécie em notas de 2 reais;

1 celular da marca Apple de cor azul;

1 celular da marca Samsung de cor preta;

1 celular da marca Samsung de cor azul.