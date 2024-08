Suspeitos de efetuar disparos em sítio de Marituba morrem em troca de tiros com a polícia

Dois suspeitos de realizar os disparos, na manhã desta quinta-feira, 22, em um sítio de propriedade da prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, morreram em troca de tiros com a polícia na tarde deste mesmo dia. O confronto aconteceu durante uma intervenção policial no residencial Viver Melhor, que fica próximo ao sítio. Um dos sujeitos foi identificado como José Paulo Figueiredo Ferreira e o outro Gabriel dos Santos Serra - ambos com passagem pela polícia.

Conforme informações do capitão Adriano, subcomandante do 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM), desde quarta-feira, 21, os policiais já estavam em ação para tentar localizar suspeitos de efetuarem diversos disparos contra casas no residencial Bela Vista. O sítio de propriedade da prefeita de Marituba foi apenas um dos locais por onde a dupla passou realizando disparos.

"Esses elementos estavam aterrorizando moradores [nos residenciais] Bela Vista, Viver Melhor e Canaã. Inclusive, ontem, nós estávamos no terreno quando esses elementos efetuaram disparos nas casas de moradores do Bela Vista e, posteriormente, efetuaram disparo na chácara da prefeita, lá no Canaã, e desde de manhã a gente iniciou a operação Força Tarefa, com apoio do Graesp, da Rotam, da Guarda Municipal de Marituba e do trânsito de Marituba", conta o capitão.

O militar detalha que patrulhas estavam sendo realizadas em área de mata quando a os militares foram informados sobre a localização dos dois suspeitos, fortemente armados, dentro do residencial Viver Melhor. Segundo o relator de Adriano, eles já estavam esperando pela polícia. O capitão Ribeiro, também do 21º BPM, contou que o acionamento foi por volta das 15h30.

"Deslocamos para lá e quando a equipe chegou no local, fomos recebidos a disparos. Quando eles viram a gente, atiraram, entraram no apartamento no 4º andar. Nós não tivemos alternativas a não ser repelir a injusta agressão. Dois elementos foram alvejados e armamentos foram recuperados, inclusive armamentos exibidos em fotos nas redes sociais de um dos elementos, o Gabriel. O outro, o Paulo, estava foragido e também foi neutralizado na intervenção", descreve o subcomandante.

Os suspeitos chegaram a ser encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Em um vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que um dos suspeitos é carregado para dentro da viatura da Polícia Militar. Em outro, um motorista que trafegava pela rodovia BR-316 registra intensa movimentação policial em frente a UPA de Marituba, sugerindo que os suspeitos baleados estavam no local para atendimento médico.

O subcomandante Adriano complementa afirmando que José Paulo Figueiredo Ferreira era foragido da Justiça por roubo e formação de quadrilha. Já Gabriel dos Santos Serra "era menor de idade, mas altamente perigoso, com vários vídeos nas redes sociais exibindo arma de fogo", detalha o capitão.