Polícia apura disparos de arma de fogo em sítio de Marituba

Disparos de arma de fogo foram feitos em um sítio na área do Decouville, na cidade de Marituba, na região Metropolitana de Belém, na manhã desta quinta-feira (22/08). Conforme as informações da Polícia Militar do 21º Batalhão, equipes estão no local realizando rondas para identificar os autores dos tiros. A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, comunicou nas redes sociais que o fato ocorreu em um imóvel de sua propriedade: “não estávamos no local, ninguém ficou ferido e os presentes estão bem”.

Segundo a nota da assessoria de comunicação da prefeitura, as autoridades policiais foram imediatamente alertadas sobre o ocorrido. “Na manhã de hoje, tomei conhecimento de um incidente ocorrido no sítio de minha propriedade, local que utilizo para descanso com minha família. [...] Imediatamente após o ocorrido, acionamos as autoridades de segurança do estado, nas quais confiamos plenamente para conduzir as investigações necessárias. Acreditamos que, ao longo do tempo, a investigação esclarecerá todos os detalhes do incidente”, diz a nota.

A prefeita ainda assegura que irá acompanhar os desdobramentos do ocorrido. “Reforçamos nosso compromisso com a segurança e tranquilidade de todos os cidadãos e seguiremos acompanhando de perto o desenrolar dos fatos”, encerrou o comunicado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um helicóptero da polícia sobrevoando o conjunto Viver Melhor Marituba, que fica próximo a área onde o caso foi registrado. Moradores do local usaram as redes sociais para mostrar a proximidade da aeronave das residências.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.